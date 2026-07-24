Ángel Correa será nuevo jugador de River Plate El club de Núñez anunció que se llegó a un acuerdo con Tigres de México, que será su cuarto club en la carrera profesional.

River confirmó que llegó a un acuerdo con el Tigres de México para que el delantero rosarino Ángel Correa se convierta en nuevo jugador del “Millonario”.

El club de Núñez confirmó la noticia a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “River Plate acordó con el club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución”. El rosarino se realizará la revisión médica este viernes.

River será el cuarto club en la carrera de Correa, que a los 31 años ya jugó en San Lorenzo, Atlético Madrid de España y Tigres de México.

El extremo argentino comenzó su trayectoria en San Lorenzo, donde consiguió el título en el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014 con el “Ciclón”. Sus grandes actuaciones le permitieron, con solo 19 años, dar el salto a Europa, donde fue fichado por el Atlético Madrid de España.

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En el equipo de la capital española se perdió la primera temporada por una operación del corazón, aunque volvió en un altísimo nivel para jugar allí hasta mediados del 2025. Durante su estadía en el “Colchonero”, Correa pudo conquistar tres títulos: la Europa League y la Supercopa de Europa 2018 y LaLiga 2021.

Finalmente, en el último año jugó en Tigres de México, donde disputó 54 partidos y brilló gracias a los 23 goles y las 13 asistencias que repartió.

Correa también fue una constante en la selección argentina en los últimos años, con la que conquistó la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.