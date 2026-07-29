Aseguran que Lisandro Martínez y Mac Allister contrataron seguridad privada en sus casas tras el Argentina-Inglaterra Según el diario inglés The Sun, los futbolistas del seleccionado albiceleste reforzaron la seguridad en sus domicilios de Manchester y Liverpool, respectivamente, luego del triunfo argentino en las semifinales del Mundial 2026 y del despliegue de la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

La victoria de la selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo tuvo repercusiones deportivas. Según medios británicos como The Sun, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron la seguridad en sus domicilios en el noroeste del país tras el clima de tensión generado por la eliminación del conjunto inglés y el despliegue de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” de parte de los futbolistas albicelestes.

De acuerdo con la información publicada, tanto el defensor del Manchester United como el mediocampista del Liverpool contrataron servicios de seguridad privada para custodiar sus viviendas durante dos jornadas consecutivas. La medida fue adoptada de manera preventiva luego del intenso cruce entre ambos seleccionados y de la polémica que se generó tras los festejos argentinos.

Uno de los episodios que más repercusión tuvo fue la aparición de varios futbolistas de la Albiceleste exhibiendo una bandera con la inscripción “Las Islas Malvinas son argentinas” después del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra.

Pese al contexto, las autoridades no reportaron incidentes ni intentos de agresión contra las propiedades de los futbolistas argentinos. Según consignó el diario británico The Sun, la decisión de reforzar la vigilancia respondió únicamente a una medida de precaución ante posibles reacciones de algunos simpatizantes ingleses.

MIRA TAMBIÉN El cronograma de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026

La misma publicación señaló además que el Manchester United no intervino en la contratación de la seguridad adicional para Martínez, ya que se trató de una determinación tomada de manera personal por el jugador. El objetivo habría sido evitar situaciones similares a las registradas en otras ocasiones, cuando murales y espacios vinculados a futbolistas ingleses fueron vandalizados tras derrotas importantes del seleccionado.

Más allá de la controversia, Martínez mantiene una fuerte identificación con los hinchas del Manchester United desde su llegada al club en 2022. En Old Trafford es habitual escuchar cánticos vinculados a Argentina como muestra de apoyo a los jugadores del país, una relación que también supo construir Mac Allister durante su etapa en Brighton, especialmente después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022.