Así serán los accesos al Monumental José Fierro para el partido entre Atlético y River

Se confirmó el operativo de seguridad y los ingresos para ambas parcialidades en el encuentro de este sábado a las 21:15.

Atlético Tucumán ya tiene todo listo para recibir a River Plate. Para garantizar un ingreso ordenado y seguro, la directiva del “Decano” ha dispuesto un operativo especial con accesos diferenciados para cada hinchada.

Acceso para los hinchas de River Plate

La parcialidad “Millonaria” deberá ingresar por la calle Perú y continuar por el pasaje Atlético para dirigirse a la tribuna visitante.

Acceso para los hinchas de Atlético Tucumán

Los aficionados locales contarán con los siguientes ingresos, que se recomienda usar con anticipación para evitar aglomeraciones:

Platea: Se podrá acceder por la calle Bolivia y por la esquina de la calle Chile.

Popular: Los ingresos para la tribuna popular estarán ubicados sobre la calle Chile y la calle Laprida.

Además, la institución informó que algunas calles aledañas al estadio estarán cortadas, por lo que se pide a los hinchas llegar temprano para facilitar el acceso y evitar demoras.