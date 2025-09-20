Franco Colapinto habló de su choque en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar” El argentino analizó su desempeño en la prueba clasificatoria de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, donde quedó 16°. Además, explicó qué pasó cuando vio la bandera por el despiste de Gasly

Franco Colapinto habló sobre el despiste y choque que tuvo en los minutos finales de la clasificación de este sábado del GP de Azerbaiyán.

Tras un mal viernes, la actuación del argentino parecía generar algo de entusiasmo dentro de los fanáticos de la escudería francesa al culminar en el puesto 15 en la FP3, con una buena diferencia sobre su compañero Pierre Gasly.

“Estoy bien, no me pasó nada”, dijo con el enojo lógico tras lo sucedido.

Cuando le preguntaron si se había distraído por la bandera amarilla de su compañero en ese mismo sector, el argentino reconoció: “Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.

“Después, apenas giré en la curva, se giró de atrás y no sé si hubo viento, o algo. Muy raro todo. Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Venía bajando tres décimas esa vuelta. Más esas dos décimas que pared cuando toqué la pared en la última parte hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste porque sí que teníamos buen ritmo. Obviamente no para Q3, pero hubiésemos pasado a Q2 seguro”, reflexionó.

El argentino reconoció los problemas que tiene el A525 en el trazado callejero de Bakú y aclaró: “Un circuito que es complicado para nosotros. Creo que maximicé un poco lo que tenía… Una pena el no haber podido completarla. Hay que entender un poco lo que pasó porque fue un poco raro. Ahora hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera”.

Fue más veloz que Gasly en dos prácticas y lo superó también en la clasificación: “Trato de no irme con esto de ahora. Trato de irme con la velocidad que tuve todo el día. Fui mucho más rápido y creo que estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto y siempre en estos circuitos, con tanto viento, esa posibilidad de que pase algo así es más grande”.

En ese marco, dejó una frase contundente: “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”.

“Hay que seguir mejorando en detalles de algunas áreas que tenemos que progresar como equipo y yo como piloto. Pero hay pasos positivos y de las últimas cuatro clasificaciones, tres estuve muy firme. Dentro de todo lo malo, hay cosas positivas y cuando vengan otros circuitos vamos a estar más adelante”, reflexionó.

Además de los dos pilotos de Alpine, los otros deportistas que no superaron el primer corte fueron el Sauber de Nico Hulkenberg (17°), el Haas de Esteban Ocon (18°) y el Williams de Alex Albon (20°, tuvo un accidente al inicio de la clasificación).

La jornada de clasificación estuvo marcada por seis banderas rojas, marcando un récord en la historia de la F1. Antes del choque del argentino, Alex Albon y Nico Hülkenberg se accidentaron en la Q1. Durante la Q2, el que desató una bandera roja fue Ollie Bearman con su Haas.

A lo largo de la Q3, Charles Leclerc protagonizó un violento accidente con su Ferrari que también obligó a detener la sesión. Cuando restaban 3 minutos de la última tanda se dio también el virulento choque de Oscar Piastri con su McLaren, que obligó a detener una vez más la actividad.