El Decano, que venía de ser eliminado de la Copa Argentina tras perder 3-2 con Newell’s, abrió el marcador y buscó recuperarse en el torneo local. Por su parte, Sarmiento, que llegaba tras vencer 1-0 a San Martín de San Juan, logró empatar y sumar un punto clave para escapar de la parte baja de la tabla.

Las alineaciones fueron definidas por Facundo Sava y Lucas Pusineri, y el partido contó con Jorge Baliño como árbitro y Hernán Mastrángelo en el VAR.

Con este resultado, ambos equipos suman puntos importantes: Atlético Tucumán continúa en la pelea por posiciones intermedias, mientras que Sarmiento mantiene la ilusión de alejarse de la zona de descenso.

