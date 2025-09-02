La AFA prepara una fiesta musical para la posible despedida oficial de Messi en Argentina El estadio Monumental se vestirá de fiesta este jueves cuando la Selección Argentina reciba a Venezuela por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La jornada, que podría marcar la última presentación oficial de Lionel Messi en suelo argentino, tendrá un condimento especial: tres shows musicales animarán la previa.

Según anunció la Asociación del Fútbol Argentino, La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de llevar el ritmo del cuarteto al escenario montado en Núñez. La propuesta rompe con la tradición y busca transformar la antesala del encuentro en una verdadera celebración popular.

Desde la organización se recomendó a los hinchas llegar con antelación para disfrutar la experiencia completa: “Se solicita al público ingresar con tiempo, al menos dos horas antes del inicio del partido, para poder aprovechar la previa en el Monumental”, indicó el comunicado oficial.

El choque entre Argentina y Venezuela está programado para este jueves 4 de septiembre a las 20.30, con el seleccionado nacional ya clasificado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en lo más alto de la tabla.

Messi arribó al país este lunes junto a Rodrigo De Paul, luego de disputar la final de la Leagues Cup con el Inter Miami. Tras pasar por Rosario, ambos se sumaron a la concentración en Ezeiza. “Será un partido muy especial”, reconoció el capitán, confirmando que será su última actuación en las Eliminatorias en casa.

Con estadio lleno, música, emoción y un clima festivo, la Selección vivirá una noche que promete quedar grabada en la memoria del fútbol argentino, en la posible despedida de su máximo ídolo de las competencias oficiales en el país.

Luego de este encuentro, la Albiceleste cerrará la clasificación visitando a Ecuador el martes 9 de septiembre en Quito.