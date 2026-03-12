Boca igualó con San Lorenzo en La Bombonera En un clásico que prometía más de lo que terminó entregando, el Xeneize y el Ciclón empataron 1-1.

Boca Juniors y San Lorenzo repartieron puntos este miércoles en la Bombonera, en el marco de la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026

El empate 1-1 deja a ambos equipos en una situación expectante pero con sabor a poco, ya que ninguno logra despegarse en la tabla de posiciones ni cortar sus respectivas sequías de triunfos.

La acción principal transcurrió en el segundo tiempo. Boca golpeó primero y parecía que se llevaba el mundo por delante cuando, a los 11 minutos de juego, Santiago Ascacibar apareció para inflar la red y poner el 1-0 parcial.

El grito en La Bombonera alimentaba la ilusión de cortar la mala racha en casa, pero la alegría duró apenas un suspiro: San Lorenzo reaccionó rápido y diez minutos después de la apertura del marcador, a los 21′, Gregorio Rodríguez aprovechó una desatención defensiva del local para marcar el 1-1 definitivo.

Números que preocupan

El presente de los dos grandes es similar, no solo en la tabla sino en la irregularidad de sus resultados: Boca (6° con 13 puntos) no logra hacerse fuerte en su estadio. Con este resultado, el “Xeneize” acumula cuatro presentaciones consecutivas sin ganar en condición de local.

San Lorenzo (7° con 13 puntos) tampoco logra reencontrarse con la victoria. Ya son tres los partidos sin sumar de a tres en este certamen, quedando relegados a la mitad de la tabla de la Zona A.

Ambos equipos deberán dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en la fecha 11, donde tendrán compromisos con realidades opuestas: Boca, con una parada brava en Santa Fe, donde visitará a Unión en el estadio 15 de Abril el próximo domingo a las 22.

San Lorenzo buscará la recuperación en el Nuevo Gasómetro. Recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 en el Pedro Bidegain.