Caruso Lombardi estalló contra la AFA por el sorpresivo título a Central: “Qué falta de respeto” El ex DT cuestionó con dureza la coronación canalla, volvió a apuntar contra la conducción de Claudio Tapia, y generó fuerte repercusión en redes y en el ambiente del fútbol.

El ex director técnico Ricardo Caruso Lombardi cuestionó con dureza el sorpresivo título a Rosario Central y sostuvo que es una falta de respeto, incluso para los hinchas canallas. Criticó con dureza la conducción de Claudio Tapia de la AFA.

“Qué falta de respeto a los hinchas de todos los clubes, incluido Central que hizo un gran campeonato, los demás presidentes no tendrían que jugar los partidos siguientes, este muñeco (Claudio Tapia) se levanta y hace lo que le parece, quiere demostrar poder con estas locuras”, sostuvo Lombardi en un posteo de Instagram.

El mensaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión entre hinchas de distintos clubes. La elección de la expresión “Copa Seca Nucas” llamó la atención por su tono irónico y por la insistencia del ex entrenador en cuestionar la decisión dirigencial que derivó en la coronación del equipo rosarino.

MIRA TAMBIÉN Conmebol confirmó que la Finalissima entre Argentina y España se jugará en marzo

El ex técnico, conocido por sus críticas directas hacia la conducción de la AFA, volvió a apuntar contra la figura del Chiqui Tapia y sostuvo en su publicación que la resolución adoptada por la entidad madre del fútbol argentino perjudica la competitividad del torneo.

Su postura encontró eco en algunos sectores que consideran que el premio otorgado al líder de la tabla anual debió discutirse con mayor anticipación y consenso.

Asimismo, la reacción de Caruso se sumó a un clima marcado por debates internos en el fútbol argentino respecto a los criterios de premiación y la organización de la temporada. En ese contexto, sus palabras reavivaron discusiones que venían instaladas desde el inicio del año y que involucran a dirigentes, entrenadores y distintas instituciones.

MIRA TAMBIÉN Di María celebró el título otorgado por la AFA a Rosario Central y desató una ola de críticas en redes

Mientras tanto, Central continúa celebrando el logro deportivo conseguido bajo la conducción de Ariel Holan, evitando responder a las críticas y enfocándose en la planificación del próximo semestre.

Desde el club rosarino consideran que el reconocimiento recibido está directamente vinculado al rendimiento sostenido durante toda la temporada, más allá de las controversias externas que se generaron tras el anuncio oficial.