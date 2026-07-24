Colapinto terminó 21° tras un fuerte choque en la segunda práctica libre El argentino impactó contra las defensas cuando restaban poco más de 30 minutos para el final de la práctica. Lewis Hamilton fue el más rápido de la sesión.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) chocó en la segunda práctica libre y terminó vigésimo primero en la sesión que lideró Lewis Hamilton. El argentino no había participado del primer entrenamiento ya que había cedido su butaca al novato Paul Aaron.

Al momento del accidente, Colapinto marchaba en el vigésimo lugar cuando restaba poco más de media hora para que finalizara la sesión. El choque del argentino fue en la última curva del circuito.

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Para este sábado, Colapinto tendrá que exprimir al máximo a su Alpine en la práctica libre 3, que será este sábado a partir de las 7:30 de la mañana, con el objetivo de poner a punto su monoplaza de cara a la clasificación, que está programada para las 11 de la mañana. Por su parte, su compañero Pierre Gasly terminó las dos sesiones del día en el decimocuarto lugar.

En lo que respecta a la pelea por el primer lugar, el líder en la FP2 fue Hamilton, quien giró en 1:18,729 y le sacó 148 milésimas a su compañero de equipo en Ferrari, que es Charles Leclerc. El top 5 lo completaron el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes). En la práctica libre 1, el primer lugar quedó en manos de Leclerc, quien fue escoltado por Verstappen y Hamilton.

Cómo continúan los horarios del GP de Hungría

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 – 08.30

Clasificación: 11:00 – 12:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00