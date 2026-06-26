Confirmaron el procesamiento de Tapia y Toviggino por evasión de impuestos La Cámara en lo Penal Económico ratificó la medida contra los dirigentes por una causa que investiga la retención indebida de aportes por $19.000 millones.

La Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. La decisión fue de la Cámara en lo Penal Económico, que en su caso dio por desierta y no analizó la apelación de su defensa porque no se presentó a tiempo a una audiencia. El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país. Está de viaje por el Mundial en Estados Unidos con permiso judicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino Pablo Toviggino. Ambos quedaron más cerca de ser enviados a juicio oral. La AFA como persona jurídica también quedó con procesamiento firme.

Los motivos

En relación a Toviggino se dio por probada su responsabilidad en los delitos y se confirmó el procesamiento por la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 por un monto calculado en 19.000 millones de pesos.

Pablo Toviggino el día de su indagatoria en la causa por retención de aportes

En cuanto a Tapia quedó firme la acusación por el mismo delito, además del embargo y prohibición de salida del país que le había impuesto el juez en lo penal económico Diego Amarante cuando lo procesó el 30 de marzo. En igual situación está la AFA como persona jurídica – procesada y embargada- , ya que tiene la misma representación legal que Tapia y la apelación también se declaró desierta.

MIRA TAMBIÉN Tensa reunión entre Bielsa y referentes de Uruguay antes del duelo ante España

Dinero en cuenta

La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió la Cámara en la resolución.

Sin embargo, “transcurridos los plazos legales, dichos depósitos no se verificaron”. La falta de pago de las obligaciones “no resultaría ajena al ámbito de la organización que tenía a cargo” Toviggino. El tesorero “era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse”, concluyó la resolución judicial.

Claudio Tapia al retirarse de los tribunales REUTERS/Agustin Marcarian Claudio Tapia al retirarse de los tribunales REUTERS/Agustin Marcarian

Al ratificar lo resuelto por el juez Amarante, el Tribunal remarcó que la institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones y que ” no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes”. Esas sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que fue cancelado después, fuera de vencimiento.

MIRA TAMBIÉN Mundial 2026: cómo está el cuadro de los 16avos de final y qué partidos ya se confirmaron

La querella de ARCA advirtió cuando presentó la denuncia que la entidad madre del fútbol argentino no depositó las obligaciones fiscales y de seguridad social “derivadas de su condición de agente de retención y/o de percepción, se recuerda, de fondos que no le eran propios”, a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo pasados 30 días de los vencimientos, remarcó la sentencia.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de otros tres acusados y ordenaron profundizar la investigación sobre el rol que pudieron tener en la maniobra. Se trata de Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.

Tapia y Toviggino son investigados además por supuesto uso de facturación falsa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero del impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por un total de $289.336.519,66. Se trata de una ampliación de denuncia que presentó ARCA y fue impulsada por la fiscalía.

MIRA TAMBIÉN Ecuador hizo historia, le ganó a Alemania 2 a 1 y clasificó a los 16avos

Se mencionó proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.