Mundial 2026: cómo está el cuadro de los 16avos de final y qué partidos ya se confirmaron La Copa del Mundo empieza a definir su etapa más apasionante. Con varios grupos ya cerrados, se arman los primeros cruces oficiales. Argentina tiene su lugar asegurado y espera rival: asoma la posibilidad de un Superclásico rioplatense ante Uruguay.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está al rojo vivo. La inédita fase de 16avos de final, que reunirá a los dos primeros de cada uno de los 12 grupos junto a los 8 mejores terceros, empieza a tomar forma definitiva. Sin embargo, armar el cuadro completo sigue siendo un rompecabezas que depende estrictamente de los resultados de la tercera fecha, donde un solo gol puede alterar toda la matriz de clasificación.

A día de hoy, habiendo ganado sus dos primeros compromisos y gracias al sistema de desempate, ya hay selecciones que tienen afirmada su clasificación matemática, como Argentina (dueña absoluta del Grupo J tras vencer a Argelia y Austria), Francia y Noruega (Grupo I), y Colombia (Grupo K). Estos equipos ya saben en qué estadio y fecha jugarán (el combinado albiceleste lo hará el viernes 3 de julio en Miami), pero se mantienen a la espera de que la última jornada determine a sus adversarios.

Los clasificados y los duelos confirmados

Con el cierre de las zonas A, B, C, D, E y F durante la última jornada, varias selecciones sellaron su boleto y ya tienen la mente puesta en la siguiente instancia:

Grupo A: México avanzó como líder con puntaje perfecto tras golear a República Checa, escoltado sorpresivamente por Sudáfrica.

México avanzó como líder con puntaje perfecto tras golear a República Checa, escoltado sorpresivamente por Sudáfrica. Grupo B: Suiza terminó en lo más alto y Canadá se quedó con el segundo puesto.

Suiza terminó en lo más alto y Canadá se quedó con el segundo puesto. Grupo C: Brasil finalizó líder con 7 puntos, seguido por Marruecos.

Brasil finalizó líder con 7 puntos, seguido por Marruecos. Grupo D: Estados Unidos y Australia lograron la clasificación, dejando a Paraguay a la espera de otros resultados.

Estados Unidos y Australia lograron la clasificación, dejando a Paraguay a la espera de otros resultados. Grupo E: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador ya están en la próxima ronda.

Alemania, Costa de Marfil y Ecuador ya están en la próxima ronda. Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia aseguraron su continuidad en el certamen.

Con estas posiciones finales, la organización ya confirmó los primeros cruces oficiales con días y horarios definidos:

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Sudáfrica vs. Canadá: Domingo 28 de junio a las 16:00.

Domingo 28 de junio a las 16:00. Brasil vs. Japón: Lunes 29 de junio a las 14:00.

Lunes 29 de junio a las 14:00. Países Bajos vs. Marruecos: Lunes 29 de junio a las 22:00.

Lunes 29 de junio a las 22:00. Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina: Miércoles 1 de julio a las 21:00.

El Superclásico en suspenso: ¿Argentina vs. Uruguay?

Si las posiciones de los grupos restantes no se modifican, la proyección actual indica que el equipo dirigido por Lionel Scaloni chocaría nada menos que ante Uruguay (actual 2° del Grupo H).

Para que el clásico rioplatense se haga realidad en Miami, todo depende de los charrúas. El conjunto uruguayo se jugará la vida en un durísimo duelo ante España (líder de su zona) y necesita terminar exactamente en la segunda posición. Si gana, podría ser primero y cambiar de llave; pero si pierde, Cabo Verde o Arabia Saudí podrían desplazarlo, dejándolo tercero (lo que lo mandaría contra otro líder de grupo) o incluso eliminado del certamen.

El misterio de los “mejores terceros” y otras proyecciones

Para las potencias que ya ganaron su grupo, el reglamento de la FIFA establece que cruzarán contra los “mejores terceros”, lo que abre un abanico de posibilidades hasta el último minuto.

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Por ejemplo, México (1° del Grupo A) se cruzará contra el tercero del Grupo C, E, F, H o I, siendo Escocia su rival proyectado hoy en día. En tanto, Alemania (1° del Grupo E) jugará contra un tercero que, de momento, se proyecta que sea Bosnia. Por su parte, la llave de Suiza lo emparejará contra el tercero del grupo E, F, G, I o J.

Otras llaves destacadas que asoman en el horizonte, siempre y cuando se mantengan las posiciones actuales, incluyen a España vs. Austria (la “Roja” jugaría contra el segundo del grupo de Argentina) e Inglaterra vs. RD del Congo.

La especulación terminará una vez que suene el silbato final del último partido de la fase de grupos. En ese instante, la FIFA aplicará la matriz matemática para ubicar a los 8 mejores terceros en sus llaves correspondientes, trazando el mapa definitivo de 32 equipos rumbo a la gran final en Nueva York.