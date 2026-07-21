Julián Álvarez agradeció a quienes apoyaron a la Selección durante el Mundial: “Vamos a levantarnos, aprender y seguir” El delantero destacó que, a pesar de no haber podido volver a consagrarse como campeones del mundo, concluyó el torneo con la satisfacción de haber representado “con entrega, compromiso y corazón” al país.

Luego de más de un mes de concentración en Estados Unidos y tras la derrota con España en la final del Mundial, el plantel de la Selección argentina dejó Nueva Jersey con tristeza y sin hacer declaraciones públicas hasta que retornaron a Argentina. Con el correr de las horas fueron apareciendo los mensajes individuales en redes sociales, y en ese marco Julián Álvarez expresó sus emociones hacia los hinchas que los apoyaron por lo conseguido en la Copa del Mundo y se refirió a lo que se viene para la Albiceleste tras esta dura caída en la final.

“Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final. Todos soñábamos con llevar la copa a casa, pero más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca”, escribió el delantero.

“Ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define. Nosotros vamos a levantarnos, aprender y seguir. Porque pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto. Orgullo y amor. Aguante Argentina, siempre”, concluyó.

El mensaje que Julián Álvarez compartió en sus redes sociales.

Álvarez terminó la Copa del Mundo habiendo sumado minutos en los ocho encuentros que disputó Argentina desde la fase de grupos hasta el cierre. Su único gol fue determinante: se lo anotó a Suiza en cuartos de final. En tres ocasiones fue suplente e ingresó para ayudar al equipo.

Ahora, el próximo capítulo en la carrera de Julián es una incógnita: Atlético de Madrid no tiene intenciones de venderlo a pesar de que el delantero lo haya pedido públicamente, mientras que tampoco hay certezas sobre cómo lo recibirán los hinchas del Colchonero.