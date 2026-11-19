La FIFA volverá a celebrar elecciones tras más diez años e Infantino competirá contra tres candidatos El actual presidente buscará la reelección tras haber sido elegido dos veces por aclamación.

La FIFA volverá a tener elecciones por primera vez en más de una década y el suizo Gianni Infantino, actual presidente, competirá contra su compatriota Ramón Vega, contra el japonés Kozo Tashima y contra el francés Philippe Diallo.

Este miércoles venció el plazo para la presentación de las candidaturas a la presidencia del máximo organismo del fútbol internacional, que celebrará elecciones el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Los opositores que le disputarán el lugar a Infantino consiguieron los avales (de al menos cinco federaciones cada uno) y quedaron habilitados para participar.

Si bien en un primer momento se especulaba con que Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pueda presentarse —contaba con el respaldo de Israel y Argentina—, finalmente esa posibilidad quedó descartada.

Infantino asumió como cabeza de la FIFA el 26 de febrero de 2016 y cumplirá 11 años en el poder para cuando se celebren los comicios. En aquella oportunidad, durante el Congreso Extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza, quedó en el cargo tras haber sido convocado por la renuncia de Joseph Blatter.

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En aquella ocasión, alcanzó los 115 votos y le ganó a Salman bin Ebrahim Al Khlaifa (Bahréin), Alí bin Al Hussein (Jordania) y Jérome Champagne (Francia).

En junio de 2019, en París, no hubo candidatos que reunieran los requisitos necesarios para disputarle el cargo. Así, Infantino fue reelecto por aclamación (se hace una ceremonia simbólica y se ratifica al único candidato con aplausos de los países miembros). Lo mismo ocurrió en marzo de 2023, en Kigali.

Para ganar las elecciones, el candidato deberá obtener 108 votos de mínimo, conformando la mayoría simple. Los miembros votarán de manera secreta, con derecho a un sufragio por federación.