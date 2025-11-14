Argentina cierra el año con un amistoso ante Angola en Luanda El conjunto de Scaloni disputará su último partido de 2025 este viernes.

La Selección Argentina disputará este viernes su último partido del año frente a Angola, en un amistoso que se jugará desde las 13 (hora argentina) en el estadio 11 de Novembro, en Luanda. El encuentro, que será transmitido por la pantalla de El Ocho, se enmarca en los festejos por el 50° aniversario de la independencia del país africano, que eligió al campeón del mundo como invitado especial.

El cierre de 2025 llega con contratiempos para Lionel Scaloni, quien debió modificar la lista de convocados a último momento. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone quedaron desafectados por no haber completado los trámites sanitarios vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla, un requisito obligatorio para ingresar a Angola. Tampoco estará Enzo Fernández, que continúa recuperándose en Inglaterra. En su lugar, fueron citados Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, mientras que Lisandro Martínez regresó a los entrenamientos pero no será titular.

La “Scaloneta” viene de completar una gira positiva, con triunfos ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0), mostrando un funcionamiento sólido y continuidad en la idea de juego. Según anticiparon desde el cuerpo técnico, Scaloni apostará por un once competitivo, con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en ataque. Gerónimo Rulli será el arquero, y la defensa estaría integrada por Juan Foyth, Cristian Romero (o Marcos Senesi), Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister acompañarán a Giovani Lo Celso o Nicolás Paz, en una de las pruebas planificadas para este encuentro.

La intención del entrenador es que todos los convocados sumen minutos, por lo que se esperan varios cambios en la segunda mitad, con el objetivo de observar rendimientos pensando en la próxima Copa del Mundo.

MIRA TAMBIÉN La selección Argentina se entrenó ante 20 mil hinchas en España

Del otro lado, Angola afrontará el amistoso como una oportunidad histórica para medir su nivel frente al campeón del mundo y celebrar ante su público. El equipo dirigido por Patrice Beaumelle llega tras finalizar cuarto en su grupo de Eliminatorias Africanas rumbo a 2026, sin posibilidades de clasificación.

La delegación argentina arribó a Luanda este jueves por la tarde, luego de realizar un entrenamiento abierto al público en el estadio del Elche, en España, y ya se encuentra concentrada para el cierre de su actividad anual.

Detalles del partido

Partido: Angola vs. Argentina (amistoso, Fecha FIFA)

Hora: 13:00 (Argentina)

Estadio: 11 de Novembro, Luanda

TV: El Ocho