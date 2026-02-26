El Chacho Coudet desmintió los rumores de su llegada a River: “Tengo cuatro hijos y juro por ellos que nadie me llamó” Tras la salida de Gallardo que este jueves dirige su último partido con el Millonario, el DT del Alavés negó haber sido convocado a Buenos Aires, aunque admitió que “si llegara una oferta, la valoraría”.

Eduardo Coudet desmintió este jueves los rumores de su llegada a River tras la salida de Marcelo Gallardo. El Chacho juró por sus hijos que nadie se comunicó con él, pero que igualmente valoraría la oferta en caso de que suceda.

“Nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos”, arrancó el hasta ahora DT de Alavés en conferencia de prensa este jueves previa al duelo frente al Levante, correspondiente a la 26ª jornada de La Liga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Con 53 partidos oficiales en Alavés desde su llegada en diciembre de 2024 (17 victorias, 16 empates y 20 derrotas), Coudet tuvo la opción de regresar al fútbol argentino, pero agradeció el llamado de Rosario Central en aquel entonces porque peleaba en la Copa del Rey, una competencia en la que este año quedó eliminado en cuartos de final ante Real Sociedad.

“Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo”, insistió Chacho.

“Estoy en mi casa en la computadora viendo fútbol y no me ha cambiado la semana, sé la repercusión que esto conlleva y no me afecta. Estoy acostumbrado a vivir con presión, es mi hábitat, ya dije que puedo dirigir en Vietnam y ahí estoy cómodo”, zanjó el técnico, quien jugó con la camiseta de River en dos etapas (1999-2002 y 2002-2004), en las que conquistó cinco títulos locales.

Coudet dudó sobre los movimientos del Millonario: “Conociendo la institución, no creo que se hayan comunicado con nadie por una cuestión de respeto al entrenador actual”, opinó en alusión a la permanencia hasta hoy de Gallardo en el banco.

Precisamente, respecto al momento que vive River consideró que “no es una situación natural porque va a despedir a uno de los mejores entrenadores en la historia de River y eso agranda aún más todo lo que pasa”.

Fiel a su estilo, el Chacho cerró un chiste: “No me planteo lo que pasaría si llegara. Si yo midiera 1.90 y le pegara fuerte, sería un fuera de serie”. Sin embargo, ante la insistencia, Chacho aceptó que “si llegara una oferta, la valoraría”.