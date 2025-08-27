Venta y preventa
Preventa exclusiva: comenzó este martes por la tarde para usuarios de tarjeta American Express.
Venta general: arranca el miércoles 27 de agosto a las 17.
Las entradas se venden únicamente a través de la web de Deportick.
No habrá venta presencial, pero sí retiro de tickets en boleterías del Estadio Monumental en los siguientes días:
Sábado 30/08: de 9 a 13 hs.
Lunes 01/09, martes 02/09 y miércoles 03/09: de 9 a 15 hs.
Precios de las entradas
Popular: $90.000
Popular menor: $29.000
Sívori y Centenario alta: $158.000
Sívori y Centenario media: $320.000
San Martín y Belgrano alta: $260.000
San Martín y Belgrano baja: $450.000
San Martín y Belgrano media: $480.000
Los menores de 3 años pagan platea completa.
Las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso en la web de Deportick.
El día del partido, las puertas del estadio abrirán a las 16.30.
El partido
La Argentina enfrentará a la Vinotinto el miércoles 4 de septiembre en el Monumental.
El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial y asegurado como ganador de las Eliminatorias Sudamericanas, buscará cerrar la competencia con su público en una verdadera fiesta albiceleste.