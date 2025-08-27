Entradas para Argentina vs. Venezuela: precios, venta y cómo conseguirlas La AFA dio a conocer este martes los precios y el cronograma de venta de entradas para el partido que la Selección argentina disputará frente a Venezuela, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Venta y preventa

Preventa exclusiva : comenzó este martes por la tarde para usuarios de tarjeta American Express .

Venta general : arranca el miércoles 27 de agosto a las 17 .

Las entradas se venden únicamente a través de la web de Deportick .

No habrá venta presencial , pero sí retiro de tickets en boleterías del Estadio Monumental en los siguientes días: MIRA TAMBIÉN Lionel Messi vuelve a Inter Miami y luego se sumará a la Selección Argentina Sábado 30/08: de 9 a 13 hs. Lunes 01/09, martes 02/09 y miércoles 03/09: de 9 a 15 hs.



Precios de las entradas

Los menores de 3 años pagan platea completa.

Las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso en la web de Deportick.

El día del partido, las puertas del estadio abrirán a las 16.30.

El partido

La Argentina enfrentará a la Vinotinto el miércoles 4 de septiembre en el Monumental.

El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial y asegurado como ganador de las Eliminatorias Sudamericanas, buscará cerrar la competencia con su público en una verdadera fiesta albiceleste.