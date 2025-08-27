Venta y preventa

  • Preventa exclusiva: comenzó este martes por la tarde para usuarios de tarjeta American Express.

  • Venta general: arranca el miércoles 27 de agosto a las 17.

  • Las entradas se venden únicamente a través de la web de Deportick.

  • No habrá venta presencial, pero sí retiro de tickets en boleterías del Estadio Monumental en los siguientes días:

    • Sábado 30/08: de 9 a 13 hs.

    • Lunes 01/09, martes 02/09 y miércoles 03/09: de 9 a 15 hs.

Precios de las entradas

Los menores de 3 años pagan platea completa.
Las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso en la web de Deportick.
El día del partido, las puertas del estadio abrirán a las 16.30.

El partido

La Argentina enfrentará a la Vinotinto el miércoles 4 de septiembre en el Monumental.

El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial y asegurado como ganador de las Eliminatorias Sudamericanas, buscará cerrar la competencia con su público en una verdadera fiesta albiceleste.

Argentina Entradas Selección

