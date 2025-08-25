Boca confirmó su recuperación con un triunfo sobre Banfield en la Bombonera Luego de cortar su peor racha sin triunfos la fecha anterior, el Xeneize volvió a celebrar ante su gente: derrotó 2-0 al Taladro, con goles de Merentiel y Cavani, y se acomoda en el grupo A.

Boca Juniors derrotó este domingo por 2-0 a Banfield en la Bombonera y confirmó su recuperación en el torneo Clausura, donde se acomoda en su zona. El partido fue por la 6ª fecha.

Tras este claro triunfo, el Xeneize se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, que suma 10 puntos.

Los dos tantos del equipo de Miguel Russo fueron de los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

En el minuto 9, Merentiel abrió el marcador cuando aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. Cavani se sacó la mufa al aprovechar un rebote dentro del área chica y anotó con un cabezazo.

El próximo domingo, antes del receso por la fecha FIFA de Eliminatorias mundialistas, Boca visitará a Aldosivi en Mar del Plata, mientras que Banfield recibirá el viernes a Tigre.