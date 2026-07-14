Los hinchas argentinos no podrán ingresar al estadio de Atlanta con banderas o mensajes vinculados a las Malvinas “Es contenido político”, argumentó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, luego de las reuniones de coordinación para el operativo previsto para el partido con Inglaterra.

El operativo de seguridad dispuesto para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra ien Atlanta, Estados Unidos, ncluirá una medida que seguramente generará polémica: los hinchas no podrán ingresar al estadio con banderas, camisetas o carteles que contengan imágenes de las Islas Malvinas o mensajes como “Las Malvinas son argentinas”.

La decisión fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que esos símbolos serán considerados contenido político y, por lo tanto, quedarán alcanzados por la prohibición establecida para el encuentro.

“En muchos partidos se ven banderas argentinas con las Islas Malvinas. No van a poder ingresar con esa bandera”, plantearon durante una entrevista radial a la la funcionaria.

“Precisamente, no pueden ingresar banderas con contenido político. La bandera argentina sí, por supuesto, o la bandera inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, respondió Monteoliva.

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Ante la consulta específica sobre la consigna “Las Malvinas son argentinas”, y si una declaración de soberanía podía ser considerada provocativa, la ministra ratificó la restricción. “Exactamente, porque es contenido político”, señaló.

De acuerdo con lo explicado por la funcionaria, las autoridades retendrán esos objetos en los controles de acceso. Quienes concurran con una camiseta que incluya esa clase de inscripciones deberán cambiarse o dejarla afuera para poder entrar.

Monteoliva reconoció que el control será más difícil en el caso de los cánticos de los hinchas. “No se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente”, manifestó.

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La prohibición incluye, además, botellas y cualquier elemento que contenga mensajes considerados provocativos, políticos, raciales, religiosos, de odio o de intolerancia.

Un operativo con 1.600 policías

El partido entre Argentina e Inglaterra fue catalogado de alto riesgo y contará con aproximadamente 1.600 agentes en los alrededores y dentro del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La planificación fue coordinada entre la FIFA, el FBI, las policías locales y delegaciones de seguridad de ambos países. Los hinchas argentinos ingresarán por la Puerta 4 y los ingleses por la Puerta 3, aunque dentro del estadio no habrá una separación completa entre las parcialidades.

Las autoridades argentinas también compartieron con Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, que incluye a unas 33 mil personas. Durante el Mundial, otros 13 argentinos fueron incorporados a la nómina por intentar eludir controles, utilizar entradas falsas o participar en disturbios.

El encuentro se disputará este miércoles por una de las semifinales del Mundial. En la previa, el entrenador Lionel Scaloni buscó quitarle tensión al cruce y pidió que sea considerado únicamente como “un partido de fútbol”.