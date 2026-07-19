“Este grupo ya escribió una historia”: la publicación de Messi que revoluciona al país antes de la final En la antesala del partido decisivo frente a España, el capitán de la Selección Argentina sorprendió con un mensaje nostálgico redactado en tiempo pasado. El posteo superó los dos millones de "me gusta" en menos de una hora y desató especulaciones sobre su futuro con la camiseta albiceleste.

A escasas horas de que la pelota comience a rodar en el encuentro más importante del año, Lionel Messi volvió a paralizar el pulso de los argentinos. Esta vez, no fue con una genialidad dentro de la cancha, sino con un profundo y emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. En plena vigilia de la gran final del Mundial 2026 ante España, las palabras del capitán revolucionaron las plataformas digitales y despertaron fuertes interpretaciones sobre una posible e inminente despedida de la Selección Argentina.

La publicación apareció cerca de la medianoche del sábado y su impacto fue inmediato: en menos de una hora, la foto superó los 2.000.000 de “me gusta” y acumuló más de 89.000 comentarios de fanáticos conmovidos.

Un mensaje con tono nostálgico

El posteo, que estuvo acompañado por una fotografía de toda la delegación argentina unida, llamó poderosamente la atención por la forma en la que fue redactado. Escrito íntegramente en tiempo pasado, el texto refleja un tono nostálgico, centrado en el agradecimiento y en el valor del proceso por sobre los resultados.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, expresó el astro rosarino.

Asimismo, el número 10 se tomó el tiempo para agradecer la convivencia durante este histórico ciclo: “A cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”.

Sin embargo, fue la frase de cierre la que encendió las alarmas y llevó a muchos a interpretar que el ciclo de Messi con la Selección podría estar llegando a su fin este domingo: “Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”.

Una cita con la historia y el desafío del bicampeonato

Más allá de la emoción generada por las palabras de su líder, la Selección Argentina tendrá este domingo a partir de las 16:00 horas una verdadera cita con los libros de historia del fútbol mundial.

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La camada más ganadora de todos los tiempos se medirá ante un rival de altísima jerarquía. España promete ser un obstáculo durísimo en la búsqueda del título, respaldado por una estadística que intimida: la “Furia Roja” solo ha recibido un gol en lo que va de todo el certamen.

De conseguir el tan ansiado triunfo en Norteamérica, la Albiceleste no solo alcanzará la cuarta estrella para su escudo, sino que se convertirá en la tercera selección en toda la historia en lograr un bicampeonato en la Copa del Mundo. Las únicas naciones que consiguieron defender la corona exitosamente fueron Italia (en las ediciones de 1934 y 1938) y Brasil (en 1958 y 1962).