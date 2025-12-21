Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones 2025 y alcanzó a Vélez en títulos El "Pincha" cerró un año soñado al vencer a Platense en San Nicolás. Es su segunda vuelta olímpica en apenas una semana, consolidándose como el mejor equipo de la temporada y sumando la 19ª estrella de su historia.

Estudiantes de La Plata coronó un cierre de año espectacular. El equipo platense derrotó a Platense y se consagró ganador del Trofeo de Campeones 2025, el último título que quedaba en disputa en la actual temporada de la Liga Profesional.

Con esta victoria, el “Pincha” sumó su segunda estrella en el año, reafirmando su estatus como el equipo más destacado del presente ciclo futbolístico.

La consagración llega en un momento de éxtasis para los dirigidos por Eduardo Domínguez. Apenas siete días atrás, en Santiago del Estero, Estudiantes había levantado la copa tras derrotar a Racing en la final del Torneo Clausura, logrando así dos títulos oficiales en el lapso de una semana.

Escalada en la tabla histórica

El triunfo en San Nicolás tiene un valor agregado para las estadísticas del club. Con este nuevo galardón, Estudiantes alcanzó su 19° título oficial en la historia (13 locales y 6 internacionales).

Este logro le permite igualar la línea de Vélez Sarsfield en el séptimo puesto de la tabla de los clubes más ganadores del fútbol argentino, un hito conseguido en medio de un contexto de conflicto institucional con la AFA.

El Top 10 de campeones

Tras la nueva consagración de Estudiantes, la tabla histórica de títulos quedó conformada de la siguiente manera: