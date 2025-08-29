Franco Colapinto: el argentino completó dos sesiones sin mayores problemas La primera jornada de actividad en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 tuvo dos prácticas con muchos incidentes, sobresaliendo los accidentes de Andrea Kimi Antonelli y de Lance Stroll.

Lando Norris fue el más rápido en ambas tandas con registros de 1:10.278 (FP1) y 1:09.890 (FP2) en un día que tuvo un buen rendimiento del español Fernando Alonso con Aston Martin quedando segundo en el segundo entrenamiento (1:09.977).

El argentino Franco Colapinto redondeó un viernes destacado donde completó 52 vueltas entre los dos entrenamientos sin problemas. Quedó 18° en la práctica 1 con un tiempo de 1:12.276 (a 0.663 de Pierre Gasly), pero mostró un nivel sobresaliente en la segunda práctica para ubicarse noveno con su mejor tiempo en 1:10.957, a 1.067 del líder Norris y 1.165 por delante de Gasly.

La acción en la Fórmula 1 continuará este sábado 30 de agosto con la tercera práctica libre desde las 6.30 (hora de Argentina) que será la última actividad antes de la clasificación, que está pautada para las 10 de la mañana. Allí quedará definida la grilla de largada para la carrera a 72 vueltas que se realizará el domingo a partir de las 10 de la mañana.

Duras críticas de Briatore a Colapinto: “Quizás necesite dos años más para estar en la Fórmula 1″

El asesor deportivo de la escudería francesa dijo que el piloto argentino “no es lo que esperaba” y abrió una gran incógnita para el futuro

Flavio Briatore brindó su análisis con respecto a Franco Colapinto de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, durante la conferencia de prensa posterior a la primera práctica libre del Gran Premio de los Países Bajos (el argentino culminó en el puesto 18° y se ubicó 9° en la FP2).

MIRA TAMBIÉN Scaloni definió la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

Franco Colapinto tuvo una de sus mejores prácticas en la Fórmula 1 con Alpine y sorprendió con su confesión: “Este auto es más raro” El argentino finalizó noveno en la FP2 del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Franco Colapinto completó un solvente día viernes de trabajo de la Fórmula 1 en Zandvoort. Durante las primeras prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos, el piloto argentino dejó una buena imagen al mostrar un ritmo consistente, en medio de unas condiciones de pista cambiantes por el clima. Tras finalizar en el 18° puesto en la FP1, el pilarense se ubicó noveno al terminar los segundos entrenamientos, por delante de su compañero Pierre Gasly.

¡Final de la práctica libre 2! Lando Norris lideró una segunda sesión con muchos accidentes con un giro de 1:09.890, seguido por Fernando Alonso (1:09.977) y su compañero Oscar Piastri (1:09.979).

Franco Colapinto se ubicó noveno con un gran tiempo de 1:10.957, que lo dejó a 1.067 del registro más veloz del día. Su compañero Pierre Gasly no logró buscar una vuelta rápida a raíz de la gran cantidad de interrupciones y quedó 19°, 1.165 por detrás del argentino, con un tiempo de 1:12.122.