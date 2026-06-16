Graves incidentes entre simpatizantes de Argentina y Argelia en Times Square en la previa del debut Fanáticos de ambas parcialidades protagonizaron corridas y disturbios en el emblemático cruce estadounidense a pocas horas del comienzo del partido, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad locales.

Hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron a golpes de puño y patadas en Times Square, epicentro de Nueva York en la previa del partido debut entre ambas selecciones en el Mundial 2026. Los disturbios quedaron registrados en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Los incidentes sucedieron durante una concentración de simpatizantes de los dos países que estaban en la zona para alentar a sus selecciones. Los hinchas de Argentina y los de Argelia, que hoy a las 22 se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo, se arrrojaron varios elementos mientras que, otros ciudadanos intentaron calmar las agresiones.

En uno de los registros que se viralizó en X se ve una ola de fanáticos argelinos propinando patadas y, del otro lado, respondiendo las agresiones con golpes de puño y empujones.

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre las causas que desencadenaron los enfrentamientos, ni trascendió si hubo heridos o detenidos como consecuencia de los disturbios.

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De acuerdo a lo informado por el medio francés Le Parisien, “los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”.