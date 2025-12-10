Guillermo “Bebe” Acosta confirmó su salida de Atlético Tucumán El capitán abandonó el Complejo Ojo de Agua sorprendido por la decisión del club. Aseguró que Hugo Colace "no tiene nada que ver" y ahora debe negociar su salida.

El comienzo de la pretemporada en Atlético Tucumán arrojó novedades importantes. La jornada contó con el regreso de Leonel Di Plácido como único refuerzo, la promoción de un puñado de juveniles y una noticia que sacudió Ojo de Agua: Guillermo Acosta confirmó que no será tenido en cuenta para 2026.

Si bien los jugadores fueron citados a las 17, no fue hasta pasadas las 20 cuando ocurrió el hecho más relevante del día. “Bebe” se retiraba del complejo, ya a oscuras, en su vehículo. Pasó lentamente junto a la prensa, lejos de las risas y la distensión que había mostrado minutos antes. Algo había cambiado.

Cuando parecía que se marcharía sin hablar, la insistencia periodística lo obligó a frenar. La frase, corta pero contundente, confirmó todas las sospechas: “No voy a seguir”.

El jugador de 37 años reconoció que fue el entrenador, Hugo Colace, quien le comunicó la decisión. “No me lo esperaba porque tengo contrato por un año más. Pero también sabía que esto viene por otro lado. Hugo en esto no tiene nada que ver, así que estoy agradecido con todo el cuerpo técnico”, expresó.

MIRA TAMBIÉN Realizan allanamientos en la sede de la AFA, Ezeiza y al menos 13 clubes

Acosta se mostró visiblemente golpeado, aunque intentó mantener la calma al analizar el panorama. “Jugué los últimos tres partidos cuando lo necesitaban y me voy tranquilo porque sé que hice las cosas bien durante todos estos años. Ahora tengo que arreglar la rescisión del contrato para irme bien, porque no me quiero ir mal ni con el presidente ni con nadie del club”.

Consultado sobre si la decisión responde a cuestiones deportivas, respondió: “No sé… hay que preguntarle a ellos. A mí, Hugo fue el que dio la cara, nada más. Pero me voy tranquilo porque sé que no es por esa parte. Le dije: ‘Tranquilo, Hugo. Gracias por decírmelo en el primer día de la pretemporada; así puedo buscar dónde jugar este último año que me queda’”.

Con el correr de las preguntas, fue aún más directo: “Todos sabemos cuál es el problema. El tema es que mandan a un entrenador a decirme que no me van a tener en cuenta. Pero no quiero irme mal con nadie. Quiero arreglar de la mejor manera y poder irme bien, porque el día de mañana puedo volver a ver un partido y disfrutar de otra manera. Eso sería lo ideal para mí”.

MIRA TAMBIÉN Racing golpeó en el momento justo, eliminó a Boca y jugará la final

Fuente La Gaceta