La Liga Profesional emitió un comunicado tras los allanamientos vinculados con la investigación sobre Sur Finanzas Tras un procedimiento judicial realizado en su sede, la LPF confirmó su total colaboración con la investigación que involucra a la empresa. Además, remarcó que la relación con la firma es exclusivamente comercial.

La Liga Profesional de Fútbol informó en las últimas horas sobre la presencia de funcionarios judiciales en su sede en el marco de la investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas, en búsqueda de documentación vinculada a la causa.

Desde la institución remarcaron que “como corresponde, la LPF se puso inmediatamente a disposición de las autoridades y colaboró plenamente con todos los requerimientos”.

Según detallaron en el comunicado oficial, la Liga enfatizó que “Sur Finanzas mantiene únicamente un contrato comercial” con la organización “como sponsor de sus competencias”, y que “toda la acción publicitaria realizada se encuentra estrictamente enmarcada en ese vínculo”, tal como fue establecido en el convenio firmado oportunamente.

La LPF también comunicó que “seguirá a disposición de la Justicia para aportar cualquier documentación necesaria y facilitar todo lo que contribuya a aclarar la situación, reafirmando su compromiso institucional y la voluntad de cooperar plenamente con la investigación”.

Los clubes afectados en este procedimiento fueron San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Brown de Adrogué, Los Andes, Temperley, Deportivo Morón, Dock Sud, Victoriano Arenas, Acassuso y Platense.

La medida la dispuso el juez Luis Armella y la Policía Federal se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes, en un operativo que se realizó este martes de manera simultánea.

Los operativos en las instituciones y sedes de las instituciones, se dan únicamente porque los clubes tenían como sponsor a la empresa que encabeza Ariel Vallejos y algunos tomaron préstamos a la empresa Sur Finanzas, una financiera habilitada por el BCRA.

En la investigación, la Justicia detectó vínculos comerciales entre Sur Finanzas y el fútbol. Vallejos decidió invertir en sponsoreo en los torneos y en clubes. Por eso auspició a AFA, La Liga Profesional y varios clubes. La requisitoria de información fue para constatar que el vínculo entre clubes y Sur Finanzas es solamente por sponsoreo y por préstamos y no pesa investigación alguna sobre las instituciones.

El principal investigado en la causa es el mencionado empresario y además, Sur Finanzas también está envuelto en otra “causa madre”, que investiga el financiamiento de la empresa a una billetera virtual que se habría utilizado para lavar dinero de la corrupción en ANDIS. En total, la empresa y Vallejos tienen tres denuncias: Una de ARCA, otra de la UIF y otra del Banco Central.

El comunicado emitido por la Liga

