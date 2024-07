Jorgelina Cardoso contó por qué Di María se retira de la selección argentina y qué pasó con la idea de volver a Central La esposa del "Fideo" explicó que el once albiceleste prefiere irse "por la puerta grande" y que el jugador puso en pausa su futuro para ocuparse únicamente de la Copa América. También deslizó que lo ocurrido con las amenazas en Rosario fue más profundo de lo que se dijo.

Jorgelina Cardozo es esposa de Ángel Di María. La pareja es muy unida y “Fideo” en cada oportunidad destaca lo compañera que es la rosarina y lo importante que fue en su presencia en los momentos más difíciles. Es por eso que rompió el silencio y la madre de Mía y Pía Di María, brindó las razones por las cuales el once albiceleste jugará el próximo domingo su último partido con la selección argentina. También contó qué pasó con la idea de volver a Rosario Central.

“No quiero hablar mucho porque no puedo, me hace muy mal. No me imagino a la selección sin Ángel, sinceramente. Y no porque sea Ángel. Pero, como dice él, se quiere ir por la puerta grande”, comenzó Cardozo en el programa “Ángel responde” del canal de streaming Bondi Live,

Y detalló que ella “al principio le decía «no podés dejar ahora que estás re bien, y que la gente te quiere. Ahora no dejes». Y me dijo: «No, me quiero ir así, bien. No quiero que me pase lo de la otra vez que me dejaron de convocar».” Además, agregó: “Él también está grande y sabe que se vienen chicos en su lugar que lo hacen muy bien. Entonces, sabe decir hasta acá y tiene razón. Fue inteligente la decisión de decir: «me voy bien»”.

La compañera de “Fideo” sostuvo “que él nunca se va a querer ir, pero bueno, entonces digo «no está tan mal que lo haga ahora. Al final tiene razón y se lo merece así. No se merece irse de otra manera».”

“Se siente muchísimo la despedida. Estamos contando los partidos nosotros también. Decíamos, bueno quedan tres partidos, quedan dos y es horrible. Por ahí lo decimos, pero cuando llegue el momento de mirarlo desde la tribuna o desde la tele yo creo que va a caer ahí él. Pero igualmente está feliz, y si está feliz yo estoy bien”, contó Cardozo.

Más tarde, fue consultada por el futuro del jugador y la posibilidad de terminar su carrera en Rosario Central, el club de sus amores. “Ángel hizo una pausa en tomar decisiones porque quería enfocarse solo en la Copa América, fue muy fuerte todo lo que nos pasó y las ofertas obviamente empiezan a caer de todos lados otra vez. Parece que tiene 20, le llueven ofertas como a los 23”, señaló.

Respecto a la oferta concreta de volver a vestir la camiseta del Canalla, Jorgelina apuntó: “Sí… También, pero es un tema a analizar que él sabe que yo voy a bancar lo que él decida. Es un tema muy delicado que en realidad nunca hablé porque están en el medio mis hijas. No es pavada, la gente sabe la mitad, pasaron cosas que no se saben. Es un tema heavy. Es muy delicado. Entonces lo que él decida él sabe que voy a estar, decida lo que decida voy a ir atrás de él como lo hice siempre. Pero no sabemos, por mis hijas te juro que no se habló nada. Hizo una pausa”.