Las secuelas de la final del Mundial 2026 comienzan a sentirse en el plantel argentino. Tras la dura caída frente a España, Emiliano “Dibu” Martínez, una de las máximas figuras y referentes del ciclo conducido por Lionel Scaloni, acudió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones, dejando un mensaje que sembró una profunda incertidumbre sobre su futuro con la camiseta albiceleste.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el arquero del Aston Villa expresó el dolor que le produjo no haber podido lograr el bicampeonato y se tomó el tiempo para agradecer el apoyo incondicional recibido por parte de la gente durante la estadía del equipo en Norteamérica.
“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar”, comenzó relatando el guardameta en una emotiva publicación que rápidamente se viralizó y se llenó de comentarios de aliento.
Un futuro incierto
Sin embargo, el pasaje que generó mayor conmoción entre los fanáticos fue cuando el “Dibu” se refirió a lo que vendrá, dejando la puerta abierta a un posible retiro del combinado nacional.
“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, disparó Martínez, poniendo en duda su continuidad. Finalmente, cerró su mensaje con un tono de sentida disculpa: “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.
Las declaraciones del ídolo abren ahora un compás de espera. Mientras el dolor por la final perdida sigue a flor de piel, el país aguarda para saber si el héroe de tantas hazañas decidirá continuar defendiendo el arco de la Selección en los próximos desafíos o si su etapa ha llegado a su fin.
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