El “Dibu” Martínez puso en duda su continuidad en la Selección Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el arquero marplatense utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por la caída y dejó un mensaje que encendió las alarmas entre los hinchas argentinos.

Las secuelas de la final del Mundial 2026 comienzan a sentirse en el plantel argentino. Tras la dura caída frente a España, Emiliano “Dibu” Martínez, una de las máximas figuras y referentes del ciclo conducido por Lionel Scaloni, acudió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones, dejando un mensaje que sembró una profunda incertidumbre sobre su futuro con la camiseta albiceleste.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el arquero del Aston Villa expresó el dolor que le produjo no haber podido lograr el bicampeonato y se tomó el tiempo para agradecer el apoyo incondicional recibido por parte de la gente durante la estadía del equipo en Norteamérica.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar”, comenzó relatando el guardameta en una emotiva publicación que rápidamente se viralizó y se llenó de comentarios de aliento.

Un futuro incierto

Sin embargo, el pasaje que generó mayor conmoción entre los fanáticos fue cuando el “Dibu” se refirió a lo que vendrá, dejando la puerta abierta a un posible retiro del combinado nacional.

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, disparó Martínez, poniendo en duda su continuidad. Finalmente, cerró su mensaje con un tono de sentida disculpa: “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

Las declaraciones del ídolo abren ahora un compás de espera. Mientras el dolor por la final perdida sigue a flor de piel, el país aguarda para saber si el héroe de tantas hazañas decidirá continuar defendiendo el arco de la Selección en los próximos desafíos o si su etapa ha llegado a su fin.