Messi ya está en Argentina: se prepara para lo que sería su último partido oficial en casa con la Selección El regreso de Lionel Messi a la Argentina no es uno más. El capitán albiceleste aterrizó en Ezeiza para ponerse a disposición de Lionel Scaloni de cara al encuentro del jueves ante Venezuela, que podría transformarse en su último partido oficial de Eliminatorias en suelo argentino.

Tras disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami, Messi llegó acompañado por su familia y por Rodrigo De Paul. Apenas pisó tierra, se encontró con una multitud de hinchas que lo esperaba en el aeropuerto: saludó, firmó camisetas y hasta respondió con un “todo muy bien” cuando le preguntaron por su estado físico.

El rosarino y su inseparable compañero se trasladaron enseguida al predio de la AFA, donde el plantel nacional comenzó con los entrenamientos a puertas cerradas. Allí ya se encuentran también Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian “Cuti” Romero, a la espera de que se sumen el resto de los convocados.

El calendario marca que la Selección enfrentará a la Vinotinto este jueves a las 20:30 en el Monumental, y luego visitará a Ecuador en Quito para cerrar la etapa clasificatoria rumbo al Mundial 2026.

En la previa, Messi ya había adelantado lo especial de esta cita: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias en Argentina. No sé si después habrá amistosos o no, pero sé que este momento lo quiero vivir con mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos”.

MIRA TAMBIÉN La AFA prepara una fiesta musical para la posible despedida oficial de Messi en Argentina

Una vez terminada esta doble fecha, la Scaloneta afrontará amistosos en octubre en Estados Unidos, en noviembre en Angola e India, y en marzo de 2026 la esperada Finalissima frente a España. A partir de allí, el camino conducirá de lleno al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el mientras tanto, la imagen de Messi en Ezeiza, acercándose a los hinchas y regalando sonrisas, quedó como postal de un regreso cargado de emoción, con sabor a despedida y con la ilusión intacta de seguir haciendo historia con la camiseta celeste y blanca.