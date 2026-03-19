La FIFA ratificó que no planea cambiar las sedes de los partidos de la selección de Irán en el Mundial Gianni Infantino, presidente del organismo, habló en el Congreso del organismo. “Ya tenemos un calendario”, enfatizó, al mismo tiempo que difundió un mensaje sobre la promoción de la paz.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ratificó este jueves que el organismo no planea cambiar las sedes de los partidos de la selección de Irán en el Mundial 2026. Días atrás, la Federación asiática había establecido negociaciones para no competir en Estados Unidos y pasar sus encuentros a México, en medio de tensiones políticas y reclamos por visas y seguridad.

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, pues nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso”, dijo Infantino en el marco de la reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich.

Sin embargo, el dirigente deslizó que no hay lugar para una modificación del cronograma de partidos del torneo que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“La FIFA espera que todos los equipos participantes en la Copa Mundial de la FIFA compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo. Ya tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmadas las 48 selecciones participantes y deseamos que la Copa Mundial de la FIFA se celebre según lo previsto”, enfatizó.

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La selección de Irán quiere jugar en México (Foto: EFE)

Ya el martes, desde la FIFA habían dejado trascender que tienen previsto que se respete el cronograma original establecido para la competencia.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025″, explicaron voceros del organismo presidido por Gianni Infantino.

Cómo será el Mundial de Irán

Irán, que ocupa el puesto 20 del ranking mundial, se clasificó para su cuarta Copa del Mundo consecutiva y tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

El calendario de la selección de Irán en el Mundial 2026:

16 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda , en Inglewood

, en Inglewood 21 de junio: Irán vs. Bélgica, también en Inglewood

también en Inglewood 27 de junio: Irán vs. Egipto, en Seattle

Hasta ahora, ningún seleccionado en los últimos 75 años rechazó participar en un Mundial después de haber conseguido la clasificación en la cancha.