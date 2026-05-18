La Justicia autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a viajar al Mundial El presidente de la AFA tendrá que abonar un monto de 30 millones de pesos para viajar a la Copa del Mundo. También asistirá a la final de la Champions League

Claudio “Chiqui” Tapia fue autorizado por la Justicia para poder viajar al exterior y así asistir tanto a la final de la Champions League como al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El director de la AFA tendrá que pagar 30 millones de pesos apra garantizar su sometimiento al proceso que se lo juzga por pregunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales.

La decisión la tomó el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien autorizó a Tapia para poder salir del país del 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo a la resolución judicial, la defensa del dirigente había solicitado permiso para que Tapia pudiera participar de diferentes compromisos deportivos e institucionales en su doble rol de presidente de la AFA y miembro de organismos internacionales.

De esta forma, estará presente en la final de la UEFA Champions League que se disputará en Budapest, prevista para el 30 de mayo, los amistosos de la Selección Argentina ante Honduras e Islandia en Estados Unidos y las actividades protocolares vinculadas al Mundial 2026.

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Para poder tener un respaldo, los abogados presentaron invitaciones oficiales de la UEFA, documentación remitida por FIFA y autorizaciones emitidas por la Conmebol para los amitosos internacionales del conjunto nacional. Además, estuvo informado el itinerario y los lugares de hospedaje previstos para el viaje.

El fiscal dictaminó a favor de la autorización, aunque sostuvo que debía articularse con “medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes”.

Tapia se encuentra procesado desde marzo de este año, en una causa que investiga una deuda de 19 mil millones de pesos por tributos y recursos de la seguridad social presuntamente retenidos y no abonados en término.