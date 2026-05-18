Scaloni sigue de cerca la lesión de Nico Paz El volante del Como sufre una molestia en su rodilla. El entrenador del equipo italiano informó que no estará disponible para el último partido de la liga italiana y el técnico argentino mantiene de cerca su evolución.

Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico de la selección argentina mantiene de cerca la situación física de Nico Paz por una lesión en su rodilla que podría agravarse si es que no tiene una buena recuperación. El joven volante que se desempeña en el Como integra la prelista de 55 jugadores que presentó el ténico nacional.

De acuerdo a las primeras informaciones, se mantiene el contacto permanente con el jugador para continuar con su evolución de la lesión ya que no está confirmado que pueda jugar en el próximo partido del equipo italiano.

“No sé si estará disponible para la última jornada, espero que sí, pero no puedo asegurarlo”, dijo Cesc Fábregas, DT del Como, que está luchando para clasificarse a la Champions League del año próximo.

A partir de lo que informó el periodista de ESPN Martín Arévalo, Paz tiene “una lesión que se puede agravar si no se trata con cuidado”. Además, indicó que el futbolista se siente bien, pero “jugar con impacto le produce dolor”

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Esto genera un choque de realidades entre los intereses del Como y los de la Selección argentina. La escuadra italiana tiene en la cabeza meterse en la Champions League y necesita a Paz para la última jornada frente al Cremonese. Mientras que Lionel Scaloni prefiere que el volante no arriesgue la rodilla y llegue recuperado a la próxima convocatoria.