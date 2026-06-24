La sorpresa para Messi en la intimidad de la concentración argentina Leo cumple 39 años este miércoles 24 de junio y, como ya le ocurrió en otros cuatro mundiales, el festejo lo encontró con sus compañeros de Selección en medio de la Copa del Mundo, esta vez en la previa del duelo ante Jordania por la tercera fecha del grupo.

Lionel Andrés Messi cumple 39 años este miércoles 24 de junio. En plena concentración argentina en el Mundial 2026, los compañeros y amigos del rosarino lo sorprendieron a la medianoche con una torta con velitas y el número.

A través de sus redes sociales, Messi publicó una imagen en la que aparece junto a varios de sus compañeros más cercanos: Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovani Lo Celso. Todos posaron distendidos, reflejando el clima de unión que caracteriza al grupo.

En la foto aparece la torta con la velita 39 y muchos productos de Havanna, la marca de origen marplatense que se hizo famosa a nivel global.

Hubo una presencia ajena a los jugadores que no pasó inadvertida: la de Marito, el utilero histórico del seleccionado, una figura muy querida dentro del plantel.

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Desde los 19 años que cumplió durante Alemania 2006, el astro rosarino festejó casi todos sus cumpleaños cada cuatro años durante una cita mundialista, a excepción del 2022 porque la Copa del Mundo en Qatar se desarolló en diciembre.