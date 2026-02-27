Lanús venció a Flamengo en una final épica y es campeón de la Recopa Sudamericana El Granate escribió la página más gloriosa de su historia moderna. Se impuso 3-2 en el alargue (4-2 en el global) ante un gigante del continente. Con goles de Castillo, Canale y Aquino, sumó su cuarta estrella internacional bajo el diluvio de Río de Janeiro.

La historia se escribe con valentía y Lanús lo demostró ante los ojos del mundo. En una noche que quedará grabada a fuego en la memoria de sus hinchas, el equipo argentino se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer por 3-2 a Flamengo en el alargue, en el mismísimo estadio Maracaná.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llegó a Brasil con la ventaja mínima del 1-0 conseguido en La Fortaleza, pero lejos de especular, jugó un partido inteligente y con un corazón enorme para revertir la adversidad y alcanzar un resultado global de 4-2.

Una batalla bajo la lluvia

El partido fue dramático desde el inicio. Lanús golpeó primero a los 29 minutos del primer tiempo gracias a Rodrigo Castillo, quien definió con frialdad para silenciar al coloso de Río y estirar la ventaja global.

Sin embargo, Flamengo, herido en su orgullo y empujado por su gente, reaccionó. A través de dos penales —uno convertido por Giorgian de Arrascaeta y otro por Jorginho—, el local dio vuelta el resultado 2-1 en los 90 minutos reglamentarios, igualando la serie y forzando el tiempo suplementario.

El milagro del alargue

Bajo una lluvia torrencial que no cesó en toda la noche, Lanús sacó a relucir su mística copera en el tiempo extra. Cuando las piernas pesaban y el cansancio parecía inclinar la cancha a favor de los brasileños y sus estrellas (incluido el reciente refuerzo Lucas Paquetá), el Granate dio el golpe de nocaut.

Los goles agónicos de José María Canale y el juvenil Dylan Aquino en los minutos finales del suplementario decretaron el 3-2 definitivo, desatando el delirio de los miles de hinchas que viajaron a Río y de todo el sur del Gran Buenos Aires.

“Hay que ser valiente”

Al finalizar el encuentro, el capitán Carlos Izquierdoz, visiblemente emocionado en el campo de juego, sintetizó el espíritu del equipo: “Hay que ser valiente para hacer historia y nosotros la hicimos”.

Con este triunfo, Lanús suma su cuarta estrella internacional, uniéndose a la vitrina que ya ostenta una Copa Conmebol (1996) y dos Copas Sudamericanas (2013 y 2025). Es la primera vez que conquista la Recopa.

Crisis en Río

La derrota acentúa el mal momento de Flamengo. Pese a su plantel estelar, el equipo carioca no logra levantar cabeza: viene de perder la Supercopa de Brasil ante Corinthians y confirma una estadística lapidaria, ya que no logra revertir una serie tras perder el partido de ida desde el año 2022.