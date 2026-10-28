Las condolencias del fútbol argentino por la muerte de la madre de Scaloni El deceso ocurrió este martes en la localidad de Pujato. Newell's, la AFA y Claudio Tapia enviaron sus mensajes de apoyo al director técnico de la selección argentina.

Eulalia Marzetti, madre del entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni, falleció este martes en la localidad santafesina de Pujato. Fuentes familiares confirmaron el deceso a Radio 2. Con el paso de las horas, instituciones deportivas y dirigentes del fútbol nacional expresaron sus condolencias hacia el director técnico y su entorno cercano.

El Club Atlético Newell’s Old Boys difundió un comunicado oficial en sus redes sociales durante este miércoles para acompañar al extécnico y futbolista formado en la cantera leprosa. La institución rosarina manifestó su profundo pesar por la partida de Marzetti y envió un mensaje de solidaridad para Lionel Scaloni y toda la familia en este momento de duelo.









Por su parte, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, hizo público su respaldo al DT a través de su cuenta en la plataforma X. El dirigente remarcó el afecto de todo el país hacia el entrenador, ofreció su acompañamiento personal y despidió a Marzetti con sinceras palabras de aliento.

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En sintonía con las manifestaciones de afecto, la AFA emitió una publicación institucional en sus canales digitales para formalizar el pésame de la casa madre del fútbol sudamericano. El mensaje, acompañado por un lazo negro junto al escudo oficial, transmitió un abrazo fraternal de la comunidad deportiva para el seleccionador nacional y sus seres queridos.

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