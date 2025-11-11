Lionel Messi: “Me imaginaba jugando toda mi carrera en Barcelona, la idea es volver a vivir ahí” El jugador dijo: "Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona". Y aseguró que "los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí".

Lionel Messi volvió a hablar sobre su deseo de volver a vivir en Barcelona junto a su familia, cuatro años después de dejar la ciudad y el club que representó durante más de 20 años.

El capitán argentino le concedió una entrevista al Diario Sport y dejó varios titulos sobre su futuro: “Siempre me agarra un poco de nostalgia, de momentos como esos que hemos vivido, mucha emoción. Extraño mucho todos esos momentos. Quizá los disfruto un poco más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día, lo que conllevaba jugar partido tras partido, sin poder disfrutar de lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, después de un par de años que pasaron, se vive un poco más”.

“Tengo muchas ganas de ir para ahí, extraño mucho Barcelona. Los nenes y mi mujer hablamos continuamente de Barcelona. La idea es volver a vivir ahí, tenemos nuestra casa y todo. Es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado. Va a ser muy emocionante volver a vivir y recordar lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Estoy agradecido por el cariño de siempre”, expresó el máximo goleador histórico del club Culé, que el domingo por la noche visitó el Camp Nou por sorpresa.

“Me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se me dio todo. Terminé jugando mi último año sin gente por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí no me fui como me imaginaba, como lo soñaba”, djio sobre su salida del Barsa.

“Yo me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona, y después venir para acá (Miami) como hice. Era mi pensamiento, lo que quería. Fue un poco rara la despedida, por la situación. Yo creo que el cariño siempre va a estar por todo lo que hemos pasado. Fueron 16 años en el primer equipo y 20, 21 desde que llegué a Barcelona. Fue mucho tiempo, muchas cosas vividas, y el cariño va a estar siempre”, reflexionó el mediapunta.

“Me quedo con el ser parte de este club desde chiquito y haber crecido y hecho toda mi vida en Barcelona. Agradecido con Dios por haberme llevado a ese lugar cuando era niño. Con el nacimiento de mis hijos en la ciudad, y con todo el club y la ciudad en general. Me fui de chiquito, crecí y pasé toda mi vida ahí. Hay muchísimas cosas, no solo en el club sino en la ciudad con las cuales quedarme”, concluyó.