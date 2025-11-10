Argentina sufre cuatro bajas de peso para el amistoso en Angola y suma al hermano de un campeón del mundo Por distintas razones, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron desafectados de la convocatoria. El resto de los futbolistas comenzaba a llegar este lunes a España.

La selección argentina tendrá cuatro bajas importantes para el amistoso que jugará frente a Angola. Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados de la convocatoria por el entrenador Lionel Scaloni.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el mediocampista del Chelsea de Inglaterra padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

Los tres futbolistas del Atlético de Madrid de España se quedarán al margen dado que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Los únicos jugadores del equipo español que llegaron con los trámites sanitarios para estar presentes en el amistoso son el mediocampista Thiago Almada y el delantero Nicolás González.

Todavía no se dieron a conocer los nombres que cubrirán esas vacantes, aunque Scaloni ya decidió llamar al defensor Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista Alexis, del Royale Union Saint Galloise de Bélgica.

Otra de las novedades es que Lisandro Martínez, quien todavía no volvió a jugar para el Manchester United de Inglaterra tras una lesión de ligamentos cruzados, fue invitado para ir a la concentración en Alicante.

El partido ante la selección de Angola tendrá lugar este viernes desde las 13 en el estadio 11 de Noviembre de la capital Luanda.

La lista de Argentina

Arqueros:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensores:

Juan Foyth (Villarreal)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Mediocampistas:

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Kevin Mac Allister (Union St. Gilloise)

Máximo Perrone (Como 1907)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros:

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo)