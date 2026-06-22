Messi hizo historia y superó a Klose: ya es el máximo goleador de los Mundiales El capitán argentino alcanzó los 18 tantos en la competencia y rompió un récord histórico. Marcó dos goles ante Austria, luego de fallar un penal y cerrar una actuación inolvidable.

Lionel Andrés Messi es historia viva y sigue escribiendo páginas gloriosas. El rosarino, al borde de los 39 años, convirtió un golazo en el primer tiempo del duelo de Argentina ante Austria para quebrar el cero y, además, transformarse en el máximo artillero de la historia de los mundiales en soledad, tras dejar atrás al alemán Miroslav Klose. Como frutilla del postre, hizo otro en la última jugada del encuentro.

Leo se había quedado con bronca por el penal errado a los ocho minutos de juego. Pero tuvo su revancha sobre el final del primer tiempo cuando, luego de que Thiago Almada abriera las piernas para dejar pasar la pelota, convirtió el 1-0 para la Albiceleste con un zurdazo imposible de atajar para el arquero Alexander Schlager, quien desde los doce pasos le había adivinado la intencion.

Esta vez, al guardameta el remate del diez lo tomó a contrapierna y no pudo volver hacia la derecha. Messi infló la red en Dallas para poner en ventaja a la Argentina de Lionel Scaloni en un duelo durísimo frente a los europeos.

La noche en Dallas le tenía preparada otra enorme alegría al crack rosarino. A los 94 minutos, Leandro Paredes le cedió la pelota dentro del área, Leo ensayó un primer remate que no superó las piernas de su rivales, pero no se dio por vencido, volvió a buscarla y sacó un disparo de zurda que se coló entre las piernas de un defensor austríaco.

El resultado: doblete de Messi en la segunda fecha y el grito número 18 en la historia de los mundiales.

El Messi de los récords

Con este gol, el rosarino llegó a los 18 gritos en 28 partidos en Copas de Mundo y ahora es el máximo artillero de la historia en soledad, dejando en segundo lugar al alemán Miroslav Klose, con 16.

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El argentino los hizo divididos en seis ediciones: 2006 (un gol), 2010 (sin goles), 2014 (cuatro goles), 2018 (un gol), 2022 (siete goles), marcó tres tantos en su debut en el Mundial 2026 ante Argelia y uno ante Austria.

El teutón los hizo en 24 partidos con cuatro mundiales disputados: 2002 (cinco goles), 2006 (cinco goles), 2010 (cuatro goles), 2014 (dos goles).

En el tercer puesto está Ronaldo Nazario con 15 tantos, en 19 encuentros, también en cuatro ediciones: 1994 (sin goles), 1998 (cuatro goles), 2002 (ocho goles), 2006 (tres goles), pero ahora lo comparte con Lionel Messi.

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El ex Barcelona y Paris Saint-Germain superó en el mundial pasado a Pelé, que quedo séptimo con 12 tantos en 14 partidos con 4 mundiales jugados: 1958 (seis goles), 1962 (un gol), 1966 (un gol), 1970 (cuatro goles).

El cuarto lugar lo ocupa Gerd Müller con 14 goles en 13 partidos, pero solamente en dos mundiales: 1970 (diez goles), 1974 (cuatro goles).

El francés Kylian Mbappé se ubica por debajo a pesar de tener la misma cantidad de goles tan solo por tardar dos encuentros más: 14 tantos en 15 enfrentamientos repartidos en tres ediciones: 2018 (cuatro goles), 2022 (ocho goles), 2026 (dos goles).