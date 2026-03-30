Los árbitros Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque también estarían involucrados en arreglo de partidos El primero de ellos había sido Luis Lobo Medina.

Los árbitros del fútbol argentino Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque serán denunciados durante la jornada del lunes en la causa que investiga amaño de partidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el diputado de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso realizará la denuncia, afirmando que el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y mano derecha de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, les habría enviado dinero a ambos.

Los montos habrían sido transferidos por una cuenta perteneciente a la empresa Malte SRL, la cual también se hizo cargo de la implementación del VAR en el fútbol argentino y compró la mansión de Pilar en la que aparecieron autos de lujo a nombre de Toviggino.

El escándalo en la causa por amaño de partidos en el fútbol argentino no para y tendrá, a partir de mañana, dos nuevos acusados: los jueces Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque.

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Según lo que se denunciará, la firma Malte SRL, a cargo de Juan Pablo Beacon, quien fue un hombre de confianza de Toviggino y actualmente actúa como arrepentido, realizó transferencias a los árbitros mencionados a partir de 2020.

Uno de los casos involucra a Fernando Espinoza, árbitro habitualmente cuestionado por los hinchas de clubes de la Primera División del fútbol argentino, sobre quien se denuncia haber recibido 120.000 pesos, aproximadamente 1.400 dólares de la época, el 4 de diciembre de 2020.

Además, así como habían aparecido comunicaciones telefónicas entre Beacon y Luis Lobo Medina, primer acusado, durante los últimos días, lo mismo sucedió con Espinoza: fue luego del partido disputado entre Racing y Arsenal el 18 de abril de 2021, en las que se discute sobre decisiones tomadas por el juez y se menciona a “Pablo”, en supuesta referencia al tesorero de AFA y presidente del Consejo Federal.

Por su lado, Ejarque es acusado de recibir al menos ocho transferencias por parte de Malte SRL entre mayo de 2021 y febrero de 2022, con un total de 362.000, que equivalen, según el valor del billete estadounidense en cada momento, a 3.800 dólares.

Otros jueces mencionados en la causa fueron Lobo Medina, el primer denunciado, el jueves 19 de marzo, Adrián Franklin, habitual árbitro de VAR, Jorge Sosa y Federico Beligoy, excolegiado que actualmente oficia como el director nacional de arbitraje de la AFA.

La mencionada firma Malte SRL es, según lo denunciado por Del Gaiso, la misma que recibió USD 500.000 para implementar el videoarbitraje en la Primera División, la encargada de comprar la mansión de Pilar de Toviggino a cambio de 1.800.000 dólares y la cual, acorde a los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) factura de manera ilícita.

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Fuente Noticias Argentinas