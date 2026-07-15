La Selección argentina protagoniza una remontada inolvidable ante Inglaterra y, a pocos minutos del final, se impone por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026. Luego de estar en desventaja por el tanto de Gordon, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en el tramo decisivo del encuentro y dio vuelta el resultado con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Minuto a minuto (del más reciente al más antiguo)

47′ ST – ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez pone el 2-1
Cuando parecía que el empate llevaba el partido al alargue, Alexis Mac Allister sacó un potente remate que se estrelló en el palo izquierdo de Jordan Pickford. En el rebote, Lionel Messi recuperó la pelota sobre la derecha, levantó un centro perfecto y Lautaro Martínez apareció por el segundo palo para conectar un cabezazo letal que desató el festejo argentino.

45′ ST – Se jugarán nueve minutos de adición
Con el tiempo reglamentario cumplido, el árbitro añadió nueve minutos. Argentina mantiene la presión en busca del triunfo y la clasificación.

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40′ ST – ¡Gol de Argentina! Enzo Fernández marca el 1-1
La Selección encontró el empate gracias a una pelota parada. Tras un córner ejecutado por Lionel Messi desde la derecha, Enzo Fernández apareció en el área y sacó un potente remate cruzado que dejó sin respuestas a Pickford, hasta ese momento una de las figuras del partido.

36′ ST – Último cambio en Argentina
Lionel Scaloni apuesta todo al ataque: Lautaro Martínez ingresa en reemplazo de Nicolás Tagliafico para reforzar el frente ofensivo.

35′ ST – Argentina acorrala a Inglaterra
El conjunto albiceleste domina la posesión y llena de centros el área inglesa. Inglaterra resiste mientras la presión argentina crece minuto a minuto.

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30′ ST – El palo le negó el empate a Mac Allister
Rodrigo De Paul envió un centro preciso y Alexis Mac Allister conectó un cabezazo muy potente que impactó de lleno en el poste. Pickford solo pudo observar cómo la pelota se estrellaba contra el palo.

26′ ST – Triple modificación de Scaloni
Tras la pausa de hidratación, ingresaron Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul. Salieron Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

23′ ST – Pickford salva a Inglaterra
Lionel Messi envió un gran centro desde la derecha y Nicolás González ganó de cabeza, pero Jordan Pickford respondió con una atajada espectacular para evitar el empate.

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21′ ST – Argentina va con todo
Con Messi como conductor, la Selección adelanta sus líneas y juega prácticamente en campo rival, buscando romper la resistencia inglesa.

18′ ST – Cambio ofensivo en la Albiceleste
Scaloni mueve el banco: Nicolás González reemplaza a Leandro Paredes para darle mayor peso al ataque en busca de la igualdad.

12′ ST | Simeone estuvo muy cerca del empate
Argentina respondió de inmediato tras el golpe inglés. Luego de una gran apilada de Lionel Messi en campo propio, Enzo Fernández comandó el contraataque y abrió para Giuliano Simeone, que ingresó al área. El delantero se demoró en la definición y Djed Spence apareció con una barrida salvadora para enviar la pelota al córner.

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9′ ST | Gol de Inglaterra: Anthony Gordon marcó el 1-0
El conjunto inglés aprovechó un contraataque liderado por Harry Kane. Tras un rechazo, Declan Rice recuperó la pelota y abrió para Morgan Rodgers, que envió un centro a media altura para Anthony Gordon. El delantero apareció a la espalda de Nahuel Molina y definió con comodidad para abrir el marcador.

6′ ST | Amarilla para Cristian Romero
El defensor argentino fue amonestado luego de una falta sobre Jude Bellingham. Con esta tarjeta, ambos centrales de la Selección quedaron condicionados, ya que Lisandro Martínez también había sido amonestado en el primer tiempo.

1′ ST | Julián Álvarez tuvo dos chances clarísimas
Argentina salió con todo al complemento y el delantero contó con dos oportunidades en la misma jugada. En ambas respondió de gran manera Jordan Pickford, que evitó la apertura del marcador y envió la segunda definición al córner.

Comenzó el segundo tiempo
Ya se disputan los últimos 45 minutos de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en Atlanta. La Selección salió decidida a buscar el triunfo para conseguir el pase a la final del Mundial 2026.

43′ PT: Argentina monopoliza la posesión de la pelota e intenta elaborar jugadas con paciencia, mientras Inglaterra se repliega cerca de su área y apuesta a recuperar para salir rápidamente de contraataque. El equipo de Lionel Scaloni muestra una salida prolija desde el fondo ante la escasa presión inglesa.

37′ PT: La chance más clara del encuentro fue para la Albiceleste. Tras una jugada preparada en un tiro libre que no salió como estaba prevista, Lionel Messi probó desde afuera del área y el rebote le quedó a Enzo Fernández, que sacó un potente remate de larga distancia que pasó muy cerca del ángulo derecho de Jordan Pickford.

33′ PT: El desarrollo continúa siendo muy dinámico y de ida y vuelta. Argentina intenta construir con pases y paciencia, aunque la intensidad del encuentro obliga a resolver rápidamente cada acción. Inglaterra responde con ataques directos y transiciones veloces.

24′ PT: El árbitro dispuso la pausa de hidratación. Lionel Scaloni aprovechó el receso para dar indicaciones y ajustar algunos movimientos tácticos en un partido muy exigente desde lo físico.

15′ PT: Ninguno de los dos equipos logra imponerse. Argentina busca lastimar con salidas rápidas, mientras que Inglaterra responde con la misma propuesta en un encuentro muy parejo y de ritmo intenso.

6′ PT: La Selección argentina comenzó el partido ejerciendo una fuerte presión alta para recuperar la pelota en campo rival e intentar imponer condiciones desde los primeros minutos.

2′ PT: Llegó el primer cruce caliente del partido. Tras una falta no sancionada sobre Lionel Messi, se produjo un fuerte encontronazo entre los jugadores. Enzo Fernández fue con dureza sobre Elliot Anderson, Jude Bellingham intervino en la discusión con el árbitro y hubo empujones e intercambio de insultos entre ambos equipos.

0′ PT: Comenzó el partido en Atlanta. Argentina e Inglaterra buscan el segundo boleto para la final del Mundial 2026, donde ya espera España. Hasta el momento, el duelo mantiene la tensión propia de una semifinal, con mucha fricción, pocas situaciones de riesgo y un desarrollo muy equilibrado.

Argentina Inglaterra Mundial 2026

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