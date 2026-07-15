43′ PT: Argentina monopoliza la posesión de la pelota e intenta elaborar jugadas con paciencia, mientras Inglaterra se repliega cerca de su área y apuesta a recuperar para salir rápidamente de contraataque. El equipo de Lionel Scaloni muestra una salida prolija desde el fondo ante la escasa presión inglesa.
37′ PT: La chance más clara del encuentro fue para la Albiceleste. Tras una jugada preparada en un tiro libre que no salió como estaba prevista, Lionel Messi probó desde afuera del área y el rebote le quedó a Enzo Fernández, que sacó un potente remate de larga distancia que pasó muy cerca del ángulo derecho de Jordan Pickford.
33′ PT: El desarrollo continúa siendo muy dinámico y de ida y vuelta. Argentina intenta construir con pases y paciencia, aunque la intensidad del encuentro obliga a resolver rápidamente cada acción. Inglaterra responde con ataques directos y transiciones veloces.
24′ PT: El árbitro dispuso la pausa de hidratación. Lionel Scaloni aprovechó el receso para dar indicaciones y ajustar algunos movimientos tácticos en un partido muy exigente desde lo físico.
15′ PT: Ninguno de los dos equipos logra imponerse. Argentina busca lastimar con salidas rápidas, mientras que Inglaterra responde con la misma propuesta en un encuentro muy parejo y de ritmo intenso.
6′ PT: La Selección argentina comenzó el partido ejerciendo una fuerte presión alta para recuperar la pelota en campo rival e intentar imponer condiciones desde los primeros minutos.
2′ PT: Llegó el primer cruce caliente del partido. Tras una falta no sancionada sobre Lionel Messi, se produjo un fuerte encontronazo entre los jugadores. Enzo Fernández fue con dureza sobre Elliot Anderson, Jude Bellingham intervino en la discusión con el árbitro y hubo empujones e intercambio de insultos entre ambos equipos.
0′ PT: Comenzó el partido en Atlanta. Argentina e Inglaterra buscan el segundo boleto para la final del Mundial 2026, donde ya espera España. Hasta el momento, el duelo mantiene la tensión propia de una semifinal, con mucha fricción, pocas situaciones de riesgo y un desarrollo muy equilibrado.
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