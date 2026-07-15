La Selección argentina protagoniza una remontada inolvidable ante Inglaterra y, a pocos minutos del final, se impone por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026. Luego de estar en desventaja por el tanto de Gordon, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en el tramo decisivo del encuentro y dio vuelta el resultado con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Minuto a minuto (del más reciente al más antiguo)

47′ ST – ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez pone el 2-1

Cuando parecía que el empate llevaba el partido al alargue, Alexis Mac Allister sacó un potente remate que se estrelló en el palo izquierdo de Jordan Pickford. En el rebote, Lionel Messi recuperó la pelota sobre la derecha, levantó un centro perfecto y Lautaro Martínez apareció por el segundo palo para conectar un cabezazo letal que desató el festejo argentino.

45′ ST – Se jugarán nueve minutos de adición

Con el tiempo reglamentario cumplido, el árbitro añadió nueve minutos. Argentina mantiene la presión en busca del triunfo y la clasificación.

40′ ST – ¡Gol de Argentina! Enzo Fernández marca el 1-1

La Selección encontró el empate gracias a una pelota parada. Tras un córner ejecutado por Lionel Messi desde la derecha, Enzo Fernández apareció en el área y sacó un potente remate cruzado que dejó sin respuestas a Pickford, hasta ese momento una de las figuras del partido.

36′ ST – Último cambio en Argentina

Lionel Scaloni apuesta todo al ataque: Lautaro Martínez ingresa en reemplazo de Nicolás Tagliafico para reforzar el frente ofensivo.

35′ ST – Argentina acorrala a Inglaterra

El conjunto albiceleste domina la posesión y llena de centros el área inglesa. Inglaterra resiste mientras la presión argentina crece minuto a minuto.

30′ ST – El palo le negó el empate a Mac Allister

Rodrigo De Paul envió un centro preciso y Alexis Mac Allister conectó un cabezazo muy potente que impactó de lleno en el poste. Pickford solo pudo observar cómo la pelota se estrellaba contra el palo.

26′ ST – Triple modificación de Scaloni

Tras la pausa de hidratación, ingresaron Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul. Salieron Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

23′ ST – Pickford salva a Inglaterra

Lionel Messi envió un gran centro desde la derecha y Nicolás González ganó de cabeza, pero Jordan Pickford respondió con una atajada espectacular para evitar el empate.

21′ ST – Argentina va con todo

Con Messi como conductor, la Selección adelanta sus líneas y juega prácticamente en campo rival, buscando romper la resistencia inglesa.

18′ ST – Cambio ofensivo en la Albiceleste

Scaloni mueve el banco: Nicolás González reemplaza a Leandro Paredes para darle mayor peso al ataque en busca de la igualdad.