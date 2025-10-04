Los Pumas cayeron 29-27 ante Sudáfrica, que se consagró en el Rugby Championship Los Springboks se consagraron campeones en Twickenham; el equipo de Contepomi terminó último con 10 puntos.

Los Pumas perdieron este sábado 29 a 27 ante Sudáfrica en el cierre del Rugby Championship, disputado en el estadio Twickenham de Londres, donde los argentinos cedieron la localía. Con este resultado, los Springboks se consagraron campeones del torneo, igualando en puntos con Nueva Zelanda pero con mejor diferencia de tries.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi finalizó en el último lugar de la tabla con 10 unidades, detrás de Australia (11), Nueva Zelanda (19) y Sudáfrica (19). Fue un cierre ajustado para la Selección nacional, que pese a la derrota mostró momentos de gran intensidad y una reacción final que dejó el marcador a sólo dos puntos.

Más allá del resultado, el encuentro confirmó algunas tendencias del ciclo de Contepomi: un equipo con buena dinámica ofensiva y actitud, pero que sigue padeciendo en las formaciones fijas, especialmente en el scrum y el line, donde los sudafricanos marcaron diferencias determinantes.

El técnico evitó referirse a las polémicas arbitrales y destacó la entrega del grupo: “Es un orgullo enorme por cómo los chicos se comportaron, por cómo intentaron. Cuesta perder, duele, pero jugaron un partidazo en defensa”, señaló Contepomi tras el encuentro.

Con el triunfo, Sudáfrica reafirmó su dominio en la región y sumó un nuevo título antes del inicio de la ventana internacional de noviembre, en la que Los Pumas tendrán compromisos ante Irlanda y Escocia.