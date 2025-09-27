Los Pumas perdieron ante Sudáfrica en Durban El seleccionado argentino perdió 67-30 frente a los Springboks en Durban y quedó sin chances de pelear por el título.

Los Pumas tenían una parada durísima ante el campeón del mundo, Sudáfrica, por la quinta fecha del Rugby Championship y el desarrollo del partido en Durban no hizo más que confirmarlo. El equipo argentino batalló en el estadio Kings Park pero perdió de forma inapelable por 67-30.

El partido se inclinó a favor de los Springboks recién en el segundo tiempo, ya que en la primera parte el equipo argentino llegó a estar arriba en el marcador y se fue al descanso apenas dos puntos por debajo (23-25).

Al volver de los vestuarios, Sudáfrica mostró toda su fortaleza, marcó cuatro tries en los primeros 25 minutos, con lo que aseguró la victoria que lo mantuvo en la pelea por el título de campeón en la última fecha.

El próximo sábado, Los Pumas volverán a jugar contra los sudafricanos en Twickenham, Londres, donde ejercerán la condición de local.

