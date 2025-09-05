Messi se despidió con una noche mágica en el Monumental: doblete y ovación histórica Lionel Messi volvió a brillar con la camiseta de la Selección Argentina en lo que fue su último partido oficial en el país. El capitán anotó dos goles en la victoria 3-0 frente a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

El Monumental fue testigo de una verdadera fiesta futbolera. El primer grito albiceleste llegó tras una recuperación de Leandro Paredes que inició una jugada rápida: Julián Álvarez asistió a Messi, quien definió con toda su jerarquía para abrir el marcador.

En el complemento, Lautaro Martínez amplió la diferencia con un cabezazo, pero el broche de oro volvió a estar en los pies del astro rosarino. Tras una jugada colectiva de 24 pases, Thiago Almada habilitó a Messi y el 10 sentenció el 3-0 con otra definición impecable que desató la ovación de todo el estadio.

Con el pitazo final, el Monumental se rindió a sus pies: miles de hinchas corearon su nombre en una noche que quedará grabada en la memoria. Messi no solo fue la figura, sino también el gran protagonista de una despedida oficial en suelo argentino a la altura de su leyenda.