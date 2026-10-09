Polémica por la despedida de Messi: la productora apuntó contra River Marketing Sports difundió un comunicado en el que cuestionó los problemas técnicos y operativos que afectaron el espectáculo musical en el Monumental. Desde la institución de Núñez rechazaron parte de los planteos y aseguraron que habían ofrecido alternativas para evitar los inconvenientes.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental sumó un nuevo capítulo de polémica. La productora Marketing Sports, encargada de organizar el evento, publicó un duro comunicado en el que señaló una serie de inconvenientes que, según sostuvo, condicionaron el desarrollo del espectáculo. Desde River Plate, en tanto, desmintieron parte de esas afirmaciones y expusieron su propia versión de lo ocurrido.

La controversia gira en torno a tres cuestiones principales: el corte de energía eléctrica durante la presentación del Grupo Cali, el desmontaje de la pantalla del estadio y las dificultades para instalar un escenario central para las intervenciones musicales posteriores al partido.

En su comunicado, la productora afirmó que distintas limitaciones técnicas y operativas impidieron desarrollar el espectáculo en su totalidad y alcanzar el resultado previsto para una noche especialmente emotiva para Messi y los hinchas.

El corte de luz durante el show del Grupo Cali

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Uno de los principales cuestionamientos de Marketing Sports estuvo relacionado con el suministro eléctrico y el funcionamiento del sonido y la iluminación del Monumental.

Según la productora, esos servicios estaban a cargo del equipo técnico de River, fuera de su control directo. En ese contexto, denunció que durante el primer tema del Grupo Cali se produjo un corte de energía que interrumpió la presentación musical.

Desde el club, sin embargo, plantearon otra versión ante el diario Olé. Según esa respuesta, River había sugerido contratar un grupo electrógeno para contar con una fuente alternativa de energía, pero la productora no habría seguido esa recomendación.

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De acuerdo con el argumento del club, se trata de un recurso que utiliza habitualmente durante los partidos que juega como local para complementar el suministro eléctrico y prevenir posibles interrupciones.

La pantalla del Monumental, otro foco de discusión

El segundo punto de conflicto estuvo relacionado con el desmontaje de la pantalla del estadio y la posibilidad de instalar un dispositivo alternativo para el evento. Marketing Sports cuestionó las condiciones que encontró para desarrollar el espectáculo y mencionó dificultades vinculadas con los recursos técnicos disponibles.

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Desde River, en cambio, aseguraron que el desmontaje de la pantalla había comenzado el 8 de julio, 69 días antes del anuncio oficial del partido despedida de Messi, por lo que sostuvieron que se trataba de una tarea iniciada con anterioridad a la confirmación del evento.

Además, desde la institución de Núñez afirmaron que no rechazaron la propuesta de la productora de instalar una pantalla LED alternativa y que no había impedimentos para avanzar con esa opción.

La disputa por el escenario central

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El tercer punto de la polémica fue la ubicación de las presentaciones musicales previstas después del encuentro. En su comunicado, Marketing Sports sostuvo que no se autorizó la instalación de un escenario central. Por ese motivo, explicó, tuvo que adaptar el montaje y trasladar las actuaciones a sectores laterales, próximos a los bancos de suplentes.

La productora indicó que esa disposición, sumada a la presencia de personal de seguridad, periodistas y trabajadores operativos, dificultó la visibilidad del espectáculo tanto para Lionel Messi como para buena parte del público presente en el estadio.

Desde River también rechazaron esa versión y aseguraron que no habían dado una respuesta negativa a la propuesta de instalar el escenario central.