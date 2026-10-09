Lionel Scaloni habló sobre el retiro de Lionel Messi y su trayectoria en la selección argentina. El oriundo de Pujato agradeció por haberlo dirigido y destacó el liderazgo del ahora ex capitán del combinado nacional. Por otro lado, el entrenador le expresó su deseo para que continúe ligado al seleccionado de cara a lo que serán las generaciones futuras.
“Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar. Él será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás”, sostuvo el entrenador en una grabación de la marca de ropa de la selección argentina.
Por otro lado, le agradeció, una vez más: “Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir. Soy un privilegiado de haberlo podido tener”.
“Hace un tiempo yo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir, que lo dejemos porque todavía estaba; ahora pasó. Muy merecido lo tiene; es algo difícil de explicar con palabras. Lo que transmite es increíble”, aclaró Scaloni.
“Hemos visto la transformación de un tipo que tiene códigos, que sabía lo que había dentro de una cancha y de un vestuario. Que había gente que llevaba mucho tiempo en la selección y que él era uno más, sabiendo que era el mejor de todos”, sostuvo.
Por último, el pujatense aclaró: “Es una cosa que habla muy bien de él. Porque cuando era pibe podía haber dicho ‘yo soy el mejor de todos y ahora tienen que ir todos detrás de mí’.
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