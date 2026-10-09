El nuevo mensaje de Scaloni a Messi tras su despedida de la selección El entrenador del combinado nacional volvió a hablar sobre el retiro del capitán, destacó su liderazgo y agradeció por haberlo dirigido.

Lionel Scaloni habló sobre el retiro de Lionel Messi y su trayectoria en la selección argentina. El oriundo de Pujato agradeció por haberlo dirigido y destacó el liderazgo del ahora ex capitán del combinado nacional. Por otro lado, el entrenador le expresó su deseo para que continúe ligado al seleccionado de cara a lo que serán las generaciones futuras.

“Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar. Él será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás”, sostuvo el entrenador en una grabación de la marca de ropa de la selección argentina.

Por otro lado, le agradeció, una vez más: “Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir. Soy un privilegiado de haberlo podido tener”.

“Hace un tiempo yo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir, que lo dejemos porque todavía estaba; ahora pasó. Muy merecido lo tiene; es algo difícil de explicar con palabras. Lo que transmite es increíble”, aclaró Scaloni.

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“Hemos visto la transformación de un tipo que tiene códigos, que sabía lo que había dentro de una cancha y de un vestuario. Que había gente que llevaba mucho tiempo en la selección y que él era uno más, sabiendo que era el mejor de todos”, sostuvo.

Por último, el pujatense aclaró: “Es una cosa que habla muy bien de él. Porque cuando era pibe podía haber dicho ‘yo soy el mejor de todos y ahora tienen que ir todos detrás de mí’.