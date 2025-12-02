Racing pasó a semifinales tras un dramático triunfo por penales ante Tigre Racing Club avanzó a las semifinales del Torneo Clausura después de superar a Tigre por 4 a 2 en los penales, luego de igualar 0-0 en un intenso partido disputado en el estadio Presidente Perón. La figura de la noche fue el arquero Facundo Cambeses, quien atajó dos remates decisivos en la tanda y sostuvo el sueño académico en una serie que también dejó tres expulsados.

El próximo desafío será nada menos que ante Boca Juniors, que viene de eliminar a Argentinos Juniors.

Un duelo parejo, friccionado y con chances claras

Racing salió con envión y dominó gran parte del encuentro, aunque la efectividad volvió a ser su punto débil. Generó seis remates de peligro y contó con dos situaciones muy marcadas de Maravilla Martínez, ambas neutralizadas por el arquero Felipe Zenobio, la gran figura del Matador durante los 90 minutos.

Tigre, obligado a un cambio temprano por la lesión de Federico Álvarez, apostó a los contragolpes y al juego directo. Con pelotazos profundos desde el fondo, logró cortar el ritmo académico y enfriar el partido. Incluso, sobre el final del primer tiempo, una mano de Laso en el área despertó reclamos, pero la acción quedó invalidada por posición adelantada previa.

En el complemento, las emociones más fuertes llegaron en los últimos minutos. Racing volvió a tener dos oportunidades claras a través de Maravilla Martínez, mientras que Tigre respondió con un remate de Nacho Russo que se fue apenas desviado. La fricción creció al cierre y Ramón Arias terminó expulsado por una fuerte infracción desde atrás.

La definición desde los doce pasos

En los penales, Racing mostró temple y jerarquía. Cambeses se agigantó bajo los tres palos, contuvo dos disparos y encaminó el triunfo 4-2 que depositó a la Academia entre los cuatro mejores del certamen.

Con el boleto asegurado, Racing ya piensa en Boca y en la oportunidad de meterse en la final del Clausura.