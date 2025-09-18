El equipo brasileño mostró toda su jerarquía en la primera parte: dominó el juego y se adelantó en el marcador con los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, dejando en evidencia las falencias defensivas del Millonario.
En el segundo tiempo, la visita bajó la intensidad y los de Martín Demichelis encontraron aire con el ingreso de Juanfer Quintero. Aunque le costó generar peligro, el descuento llegó a los 43 minutos gracias a Lucas Martínez Quarta, lo que alimentó la ilusión de cara a la revancha.
El próximo miércoles, en San Pablo, River deberá apostar todo a la remontada si quiere seguir en carrera en el certamen continental.