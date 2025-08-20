Racing metió un triunfo épico ante Peñarol y lo espera Vélez en cuartos de final El equipo de Gustavo Costas encontró la clasificación en un cabezazo agónico de Pardo, cuando todo parecía definirse en los penales. Por su parte, el equipo de los Barros Schellotto superó a Fortaleza 2 a 0.

Racing le ganó 3-1 a Peñarol este martes por la noche, dio vuelta la serie (0-1 en la ida) y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Vélez.

Cuando todo se encaminaba a los penales y Gustavo Costas había sacado al arquero Gabriel Arias por Facundo Cambeses para ello, apareció un sorpresivo cabezazo de Franco Pardo, que hizo el gol agónico para el delirio del Cilindro.

El partido se abrió con un gol de Adrián Martínez y luego llegó la igualdad de Nahuel Herrera. Sobre el final del segundo tiempo, “Maravilla” empató la serie con un gol de penal.

Pero en la última, Pardo, de cabeza, le dio la clasificación agónica al equipo argentino, en una noche con ribetes épicos: la lluvia, la remontada y el grito de desahogo del final aportaron para ello.

Marcos Rojo y Bruno Zuculini fueron expulsados por hacer disturbios en el banco de suplentes y no jugarán la ida con el Fortín.

Vélez está entre los ocho mejores

Vélez agrandó su épica copera ante Fortaleza en el José Amalfitani. Le ganó por 2-0 y se metió en los cuartos de final de la Libertadores tras el 0-0 de la ida.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto salió con todo a ser protagonista y a la media hora de juego ya había logrado la ventaja definitiva gracias a los goles de Maher Carrizo y Tomás Galván.

Los desconcertados brasileños abusaron del recurso del tiro de media distancia y se toparon con Tomás Marchiori.

