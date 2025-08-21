Graves incidentes en Independiente-Universidad de Chile: el partido terminó suspendido El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda se vio empañado por serios incidentes protagonizados por la parcialidad visitante, lo que derivó en la suspensión definitiva del encuentro.

Los hinchas chilenos, ubicados en la tribuna Sur Alta, destrozaron un cuarto de limpieza, rompieron baños, arrancaron butacas y las convirtieron en proyectiles, junto a palos de escoba y botellas, que fueron lanzados contra el público local ubicado en las bandejas inferiores. También incendiaron asientos y arrojaron bombas de estruendo, lo que obligó a un despliegue policial para desalojar el sector.

El segundo tiempo comenzó con retraso, pero apenas se jugaron dos minutos antes de que el árbitro Gustavo Tejera interrumpiera nuevamente el encuentro. Varios hinchas habían ingresado al campo de juego, algunos heridos por los ataques. Tras varias reuniones entre autoridades de seguridad y capitanes de ambos equipos, se resolvió la cancelación definitiva del partido por falta de garantías.

La violencia se intensificó cuando la barra disidente de Independiente irrumpió en la tribuna visitante para enfrentarse con los hinchas de la U que aún permanecían allí. Se produjeron golpes, corridas y escenas de extrema violencia, con varios heridos de gravedad.

Según informó Aprevide, el operativo contó con 650 efectivos policiales y 150 agentes de seguridad privada, aunque la presencia de fuerzas en el sector visitante fue insuficiente para contener los desmanes.

La situación generó repercusiones políticas y diplomáticas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, repudió los hechos y exigió atención médica inmediata para los heridos y respeto de garantías para los detenidos. “Nada justifica un linchamiento”, expresó en sus redes sociales.

Por su parte, Daniel Schapira, directivo de la Universidad de Chile, cuestionó la organización del operativo: “Esto se convirtió en un circo. No pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos”.

Una hora y media después de la suspensión, más de 300 hinchas chilenos fueron demorados en Puerto Madero, mientras las autoridades deportivas y judiciales analizaban responsabilidades y posibles sanciones.

