San Martín sufrió una dura derrota de local Arsenal goleó 3 a 0 al "Santo" y lo alejó de los primeros puestos.

Arsenal dio un golpe clave al imponerse como visitante ante San Martín, al cual derrotó con un doblete de Ignacio Sabatini (uno de penal) y otro Tomás González. De esta manera el equipo de Sarandí sumó tres puntos vitales que le permiten igualar la línea de Güemes de Santiago del Estero y Ferro en la tabla baja.

Por su parte el “Santo” dejó escapar la chance de subir algunos puestos en la tabla de posiciones y quedó 5° con 44 puntos. Además, el enojo se hizo sentir en las tribunas con el grito de los hinchas: “Que se vayan todos”. En la próxima fecha San Martín visitará a Colegiales el viernes 5 de septiembre a las 20 horas en Buenos Aires.