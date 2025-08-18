El Boca de Russo quebró la peor racha sin ganar de su historia y River quedó arriba de Central en la tabla anual El Xeneize se impuso 3-0 ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y dejó atrás la marca de 12 encuentros sin lograr una victoria. El Millonario le ganó 4-2 a Godoy Cruz en el Monumental y es líder de la zona B.

Y un día Boca ganó. El equipo de Miguel Ángel Russo goleó 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Malvinas Argentinas y quebró la peor racha de partidos sin conseguir los tres puntos en toda su historia. Además, River venció 4-2 a Godoy Cruz en el Monumental, es el único líder de la zona B y supera por diferencia de gol a Central en la cima de la tabla anual.

El equipo Xeneize estuvo doce encuentros sin conseguir triunfos hasta este domingo, cuando se impuso frente al dirigido por Alfredo Berti por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

Boca no ganaba desde el 19 de abril pasado ante Estudiantes por 2-0 en La Bombonera, cuando aún estaba Fernando Gago en el banco.

El Xeneize se llevó un triunfo clave gracias a los goles de Ezequiel Centurión (en contra), Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

Esta victoria le permite salir del último lugar de la zona A y meterse en zona de Repechaje a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

Qué dijo Miguel Russo tras la goleada en Mendoza

“Es Boca, tenemos que tener la responsabilidad de buscar siempre lo mejor y pelear todo”, dijo el entrenador Xeneize Miguel Russo, tras la victoria conseguida en Mendoza.

“Fuimos inteligentes y eso suma. Estamos buscando crecer, con una sana competencia entre todos. Me alegro porque están (los jugadores) contentos, están felices. Necesitaban algo así también. Hay que seguir trabajando y creciendo”, agregó el ex Central.

“El grupo está, hay que fortalecerlo, siempre hemos venido todos a todos los lugares la mayoría de las veces, eso es muy bueno porque eleva el nivel, la competencia. Vamos manteniendo la forma y la manera que necesita un club como Boca”, aclaró.

Al respecto de su continuidad y si sintió un respaldo especial por sus dirigidos, el entrenador minimizó los rumores: “Nosotros estamos bien, venimos hablando mucho, de todo lo bueno y todo lo malo. Yo marco las líneas, las formas de trabajo para que ellos crezcan y compitan al más alto nivel. Es Boca, a mí me ha tocado distintas fases, distintas formas y distintas maneras, tener siempre equipos competitivos y de alto nivel”.

River mira a todos desde arriba

River le ganó por 4-2 a Godoy Cruz en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y se convirtió en el único líder de la zona B con 11 puntos, a dos de Lanús, su escolta.

Con dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi, River sufrió más de la cuenta ante un Godoy Cruz que supo responder de igual a igual con dos tantos de Agustín Auzmendi.

Muy rápido en el partido, River se puso en ventaja con un golazo de Sebastián Driussi desde afuera del área, después de recibir una pelota de Bautista Dadín y definir a colocar al segundo palo, inatajable para Franco Petroli.

No obstante, a los nueve minutos, y tras un desborde de Santino Andino, Godoy Cruz empató rápido el partido gracias al toque de Agustín Auzmendi, casi abajo del arco, que no pudo contener con los pies Jeremías Ledesma.

Otra serie de rebotes en el área, una tras una atajada de Petroli, le permitió a Giuliano Galoppo definir con comodidad y poner el 2-1 con sutileza para un local que no estaba bien en el partido.

Auzmendi empató de nuevo muy pronto, después de una infracción a Facundo Altamira dentro del área por parte de Lautaro Rivero, que el delantero pudo cambiar por gol para un 2-2 que sacudió al equipo de Marcelo Gallardo. Además, River sufrió la lesión de Fabricio Bustos en uno de sus tobillos, por lo que tuvo que ingresar Marcos Acuña.

Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, Galoppo se elevó tras un tiro de esquina de Juan Fernando Quintero y selló de cabeza la ventaja antes del descanso por 3-2 para el Millonario.

En el inicio del segundo tiempo, River estiró la ventaja que había conseguido en el primer tramo por intermedio de Driussi de nuevo, a los cuatro minutos, después de tocar sutilmente la pelota tras una carambola en el área chica de Godoy Cruz.