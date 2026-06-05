Scaloni adelantó decisiones para enfrentar a Honduras en el primer amistoso El entrenador de la Albiceleste brindó una conferencia de prensa antes del amistoso frente a Honduras, confirmó quién será el arquero y se refirió al estado físico de varios futbolistas.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa previa al amistoso que disputará mañana la selección argentina ante Honduras, duelo preparatorio de cara a la Copa del Mundo. Entre otras cosas, confirmó la presencia de Juan Musso como arquero titular (Gerónimo Rulli actuará contra Islandia), dio algunas pistas sobre el equipo, se refirió al estado físico de Lionel Messi y el resto de los tocados y dejó una advertencia de cara a la confirmación de la lista definitiva antes del debut en la Copa del Mundo contra Argelia: “Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”.

Acerca de los amistosos, el DT afirmó que intentarán plantear los partidos, ante Honduras este sábado 6 de junio a las 21:00 y frente a Islandia el próximo martes 9 desde las 21:30, sabiendo que “algunas cosas” pueden servir para preparar el debut ante Argelia.

Además, el pujatense puso paños fríos al asegurar que “la fase de grupos hay que jugarla”, dándole importancia a la misma a pesar de que los rivales, en la previa, no sean los más duros, y sentenció: “ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar”, idealizando que el combinado nacional llegue a la última fecha de la fase con la clasificación garantizada.

El arquero en el amistoso contra Honduras: “En cuanto a quién va a atajar, atajará Juan (Musso) mañana. Seguramente, el próximo lo ataje Gero (Rulli) y con la posibilidad de que Santi pueda disputar unos minutos. Si el partido así lo requiere, vamos a darle minutos a los chicos. Esa es la idea”. MIRA TAMBIÉN Franco Colapinto largará 14° en el GP de Mónaco

El pasado miércoles, la gran sorpresa fue la ausencia de Julián Álvarez. El día anterior el delantero del Atlético de Madrid había recibido el alta luego de la torcedura en el tobillo izquierdo sufrida en el partido de ida de las semifinales de la Champions entre su equipo y el Arsenal. El delantero continúa trabajando de forma diferenciada para llegar en óptimas condiciones al debut ante Argelia.

Mientras tanto, este jueves AFA confirmó los jugadores que arrastran molestias en los entrenamientos. Nico Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Lionel Messi continúan evolucionando dentro de los parámetros establecidos.

Con respecto al once para el partido ante Honduras, el entrenador dispuso dos cambios el miércoles que mantienen la incógnita. Agustín Giay jugó de lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo, ya que uno de los dos será titular por las lesiones de Molina y Montiel, mientras que José Manuel “Flaco” López ingresó en el ataque por Giuliano Simeone para que Thiago Almada se retrasara al medio.

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De esta manera, el equipo quedó conformado por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.